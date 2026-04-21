اسحاقی:
در حمله به مدرسه طیبه شجره میناب؛ ۴۰ درصد پیکر شهدا قابل شناسایی نبودند
به گزارش ایلنا،سلمان اسحاقی در تشریح نشست امروز (سهشنبه، اول اردیبهشتماه) این کمیسیون، گفت: در این نشست که با حضور تمامی اعضای کمیسیون برگزار شد از عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشور در جریان جنگ رمضان که مسئولیتهای بسیار سنگین و حساسی بر عهده داشت، قدردانی شد.
وی با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی رئیس سازمان پزشکی قانونی، افزود: در این نشست اعلام شد که از آغاز جنگ رمضان تا پایان روز ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۳ هزار و ۳۷۵ نفر به شهادت رسیدهاند که از این تعداد، ۲ هزار و ۸۷۵ نفر مرد و ۴۹۶ نفر زن هستند.
اسحاقی ادامه داد: بر اساس این گزارش، یکی از تلخترین وقایع این جنگ، بمباران مدرسه «شجره طیبه» در میناب بود که در این حادثه دلخراش بیش از ۱۶۰ کودک به دست رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: به دلیل نوع تسلیحات و شدت انفجارها، حدود ۴۰ درصد از پیکرهای شهدا در مراحل اولیه قابل شناسایی نبودند که این موضوع کار شناسایی را با دشواریهای جدی مواجه کرد و نیازمند بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و آزمایشهای دقیق از جمله بررسیهای DNA بود.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، افزود: با وجود این شرایط، سازمان پزشکی قانونی با تعهد و دقت بالا، فرآیند شناسایی پیکرهای مطهر شهدا را با استفاده از روشهای علمی دنبال کرد و بخش عمدهای از این پیکرها شناسایی و تعیین هویت شدند، هرچند در حال حاضر نیز ۴ پیکر به دلیل شدت آسیبها همچنان تعیین تکلیف نشدهاند.
اسحاقی با اشاره به ترکیب سنی شهدا گفت: بر اساس آمار ارائهشده، ۷ شهید زیر یک سال، ۲۵۵ نفر در بازه سنی یک تا ۱۲ سال، ۱۲۱ نفر بین ۱۳ تا ۱۸ سال، ۹۶۹ نفر در سنین ۱۹ تا ۳۰ سال، ۷۹۲ نفر بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۶۳۹ نفر در بازه ۴۱ تا ۵۰ سال، ۲۶۷ نفر بین ۵۱ تا ۶۰ سال، ۱۶۳ نفر در سنین ۶۱ تا ۷۰ سال و ۶۰ نفر نیز بالای ۷۱ سال سن داشتند.
وی یادآور شد : حجم بالای مراجعات و سختیهای ناشی از این شرایط، فشار مضاعفی را بر مجموعه پزشکی قانونی وارد کرد، اما این سازمان علاوه بر انجام مأموریتهای تخصصی مرتبط با جنگ، خدمات روزمره خود را نیز بدون وقفه ادامه داد و پاسخگوی مراجعات عادی مردم نیز بود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اعضای کمیسیون از تلاشها و مجاهدتهای مجموعه پزشکی قانونی کشور در انجام دقیق مأموریتها، بهویژه در حوزه شناسایی پیکر شهدا و رسیدگی به امور جانبازان، قدردانی کرده و بر تداوم حمایت از این مجموعه تخصصی تأکید دارند.