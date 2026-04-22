به گزارش ایلنا، در حالی‌که انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در چارچوب وظایف حرفه‌ای و با رویکردی بی‌طرفانه به مسائل هسته‌ای کشورها بپردازند، اظهارات اخیر رافائل گروسی بار دیگر موجی از واکنش‌ها و انتقادات را در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران برانگیخته است.

وی با تأکید بر ضرورت راستی‌آزمایی و این ادعا که هرگونه توافق بدون نقش‌آفرینی آژانس فاقد اعتبار است، موضعی را مطرح کرده که از نگاه بسیاری از ناظران داخلی، فراتر از یک رویکرد فنی و در امتداد مواضع سیاسی غرب ارزیابی می‌شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که به باور منتقدان، آژانس در قبال تحولات اخیر، به‌ویژه حملات به مراکز هسته‌ای ایران، موضعی متوازن و شفاف اتخاذ نکرده و همین موضوع بر میزان بی‌اعتمادی نسبت به این نهاد افزوده است.

او دیدگاه‌هایی درباره گزینه‌های سخت‌گیرانه، از جمله مباحث مرتبط با برخوردهای نظامی با برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌کند که از نگاه منتقدان با مأموریت صلح‌آمیز و فنی آژانس در تضاد جدی قرار دارد و حساسیت‌ها را دوچندان کرده است. در همین راستا، برخی مسئولان و تحلیلگران داخلی معتقدند استمرار چنین رویکردی می‌تواند جایگاه آژانس را به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف بین‌المللی با چالش مواجه کند و حتی روند تعاملات دیپلماتیک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

هم‌زمانی این مواضع با برخی گمانه‌زنی‌ها درباره آینده نقش‌آفرینی گروسی در ساختارهای کلان بین‌المللی هم به این انتقادات دامن زده است؛ چراکه به باور منتقدان، هرگونه شائبه جانبداری از آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه‌تنها به اعتبار آژانس لطمه می‌زند، بلکه مسیر دستیابی به توافقات پایدار را هم پیچیده‌تر خواهد کرد.

علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات جدید رافائل گروسی گفت: گروسی در افکار عمومی ملت ایران عنصر نامطلوب است؛ فردی که در هنگام بمباران مراکز هسته‌ای ما توسط رژیم صهیونی و بعد هم آمریکای جنایتکار حتی یک خط هم آن را محکوم نکرد، در واقع گروسی یک مزدور تمام‌عیار آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

این عضو کیمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به نامزد شدن مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پست دبیرکلی سازمان ملل، بیان کرد: آن‌قدر خوش‌‌رقصی می‌کند تا به سازمان ملل برسد. پرونده سوابق گروسی اگر روزی افشا شود، قطعا مشخص می‌شود که دارای سوابق بسیار ننگینی است.

وی تاکید کرد: اگر من در جایگاه تصمیم‌گیری درباره این فرد بودم، به هیچ وجه گروسی را به ایران راه نمی‌دادم؛ چراکه حتی در همین جنگ تحمیلی سوم با صراحت اعلام کرد راه مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، استفاده از بمب اتمی است؛ یعنی «وای به روزی که بگندد نمک».

بروجردی خاطرنشان کرد: این فرد را گذاشته‌اند که در واقع پیام‌آور صلح برای انرژی هسته‌ای باشد، اما در جهت مزدوری آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران را تهدید به استفاده از بمب اتمی می‌کند. بنابراین به نظر من هیچ صلاحیتی ندارد و به هیچ وجه اجازه ورود در این عرصه نباید به او داده شود.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به موضع‌گیری‌های گروسی و دامن زدن به آتش جنگ آیا این فرد صلاحیت دارد که بر کرسی سازمان ملل بنشیند، گفت: به نظر من صلاحیت ندارد، اما آنجا یک صلاحیت خاص نیاز است و آن، مزدوری و نوکری آمریکا و موافقت رژیم صهیونیستی است که این شرایط را این فرد دارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: به اعتقاد من باید پرونده سوابق زندگی گروسی روزی افشا شود تا افکار عمومی جهان بدانند چه کسی به دنبال دبیرکلی سازمان ملل بوده و هست.

