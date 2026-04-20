بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت «به شهادت رساندن ۳۴۴ دانشآموز و معلم در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز آموزشی ایران»
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه ای با اعلام تأسف و انزجار عمیق، گزارشهای میدانی مستند از ابعاد تازهای از جنایات جنگی نیروهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان تجاوز اخیر به ایران را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای گزارشهای میدانی مستند از ابعاد تازهای از جنایات جنگی نیروهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان تجاوز اخیر به ایران را منتشر و اعلام کرد: هدف قرار دادن عمدی دانشآموزان و معلّمان در محیط مدرسه، نه تنها نقض آشکار ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک است، بلکه مصداق «قتلعام سازمانیافته» و «وحشتافکنی در جمعیت غیرنظامی» محسوب میشود که با هدف فلج کردن نظام آموزشی و ایجاد رعب و وحشت در میان خانوادههای ایرانی صورت گرفته است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اعلام تأسف و انزجار عمیق، گزارشهای میدانی مستند از ابعاد تازهای از جنایات جنگی نیروهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان تجاوز اخیر به ایران را منتشر میکند. پیش از این، ستاد حقوق بشر حملات عمدی به سی دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور را که منجر به شهادت پنج(5) استاد برجسته و بیش از شصت دانشجو(60) و تخریب صد و پنجاه و چهار(154) نقطه علمی گردید، محکوم کرده بود. اما اکنون با تکمیل آمارگیری از مناطق مختلف کشور، ابعاد هولناکتری از این فاجعه آشکار شده است: در جریان همین تجاوز، بیش از هشتاد(80) مدرسه، دبیرستان و مرکز آموزشی ابتدایی و متوسطه در استانهای گوناگون هدف حملات هوایی و موشکی قرار گرفتهاند و بر اساس آخرین آمار تأیید شده، مجموعاً ۳۴۴ دانشآموز و معلّم بیگناه به شهادت رسیدهاند. صدها تن دیگر نیز مجروح و دچار آسیبهای مادامالعمر جسمی و روانی شدهاند.
ستاد حقوق بشر با اشاره به اظهارات ژان آرنو، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه، تأکید میکند که ایشان به صراحت اعلام داشته است: «آنچه قطعی و مسلّم است و از این جنگ در تاریخ دنیا مستند و ثبت خواهد شد، قتلعامی است که در مدرسه میناب اتفاق افتاد.»
این سخنان، گواهی روشن بر ماهیّت فراقانونی و غیرانسانی حملات علیه غیرنظامیان، به ویژه کودکان و نوجوانان ایرانی است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت اعلام میدارد که حمله به مدارس و دانشگاهها، نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، مصداق بارز جنایت جنگی، و نقض اصول متعّدد حقوق بشر و به طور خاص حقوق کودکان است. این اقدامات در تضاد آشکار با مقررات بنیادین از جمله ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۷۷) که حمایت مطلق از تأسیسات غیرنظامی و آموزشی را الزامی میداند، همچنین بند ۲ ماده ۸ اساسنامه رم دیوان بینالمللی کیفری که حمله عمدی به ساختمانهای آموزشی را با احراز سایر شرایط، جنایت جنگی معرفی میکند، و نیز کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) قرار دارد.
هدف قرار دادن عمدی دانشآموزان و معلّمان در محیط مدرسه، نه تنها نقض آشکار ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک است، بلکه مصداق «قتلعام سازمانیافته» و «وحشتافکنی در جمعیت غیرنظامی» محسوب میشود که با هدف فلج کردن نظام آموزشی و ایجاد رعب و وحشت در میان خانوادههای ایرانی صورت گرفته است.
ستاد حقوق بشر خاطرنشان میکند که جامعه بینالملل در مقابل این فاجعه بیتفاوت نبوده و افکار عمومی در کشورهای مختلف به وضوح این تجاوز را محکوم کردهاند. تمام نظرسنجیهای معتبر بینالمللی که در هفتههای اخیر انجام شده، نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان، این جنگ را رد کرده، آن را محکوم میدانند و تبعات آن را بسیار وخیم ارزیابی میکنند. سکوت یا اقدام حداقلی برخی نهادهای بینالمللی در برابر شهادت ۳۴۴ دانشآموز و معلّم ایرانی دیگر قابل پذیرش نیست.
جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حق خود برای پیگیری قضایی این جنایات در مراجع بینالمللی از جمله دیوان بینالمللی کیفری، از شورای حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، یونسکو، کمیته حقوق کودک سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران میخواهد که این حملات را به عنوان نقض فاحش حقوق بشردوستانه و حقوق کودکان به طور رسمی محکوم کرده، نام مقامات نظامی و سیاسی صهیونیستی و آمریکایی مسؤول این جنایات را به عنوان جنایتکاران جنگی برجسته نمایند و پرونده ویژه قتلعام مدرسه میناب را در دستور کار فوری خود قرار دهند.
ستاد حقوق بشر در پایان هشدار میدهد که ادامه این سیاست جنایتکارانه، مسؤولیت بینالمللی مستقیمی برای دولتهای متجاوز به همراه داشته و ایران حق ذاتی خود برای دفاع مشروع، مقابله متناسب و مطالبه غرامت کامل مادی و معنوی (شامل بازسازی مدارس و دانشگاههای تخریب شده، درمان مجروحان و جبران خسارت خانوادههای شهدا) را از هر طریق قانونی که مقتضی بداند، محفوظ میدارد.