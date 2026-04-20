سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا:

پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده‌ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا، اقدام لازم را انجام می‌دهیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا گفت: توجه به شرایط موجود پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا اعلام کرد: پس از تجاوز آشکار تکاوران تروریست آمریکا به کشتی تجاری ایرانی در آبهای دریای عمان، نیروی های مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده برخورد قاطع با نیروهای متجاوز آمریکایی بودند. لاکن به دلیل حضور برخی از خانواده‌های کارکنان کشتی یاد شد، برای حفظ جان و امنیت آنها که هر لحظه در خطر بودند، با محدودیت روبرو شدند.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد.

 

