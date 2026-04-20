پایان ۵۰ روز چشم‌انتظاری؛ شناسایی و بازگشت پیکر شهید «عماد هرمزی»

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور در منزل خانواده شهید ناوبانیکم عماد هرمزی، خبر شناسایی و بازگشت پیکر این شهید را به خانواده وی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی از فرمانده کل ارتش در ادامه برنامه دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، با حضور در جمع خانواده شهید ناوبانیکم عماد هرمزی، خبر شناسایی و بازگشت پیکر پاک این شهید سرافراز را به آنان اعلام کرد.

وی در این دیدار ضمن تبریک و تسلیت شهادت این دریادل نیروی دریایی ارتش، از صبر و استقامت خانواده شهید تجلیل کرد و گفت: صبر و بردباری خانواده‌های معظم شهدا، جلوه‌ای از ایمان و استقامت ملت ایران در مسیر دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین بازگشت پیکر مطهر این شهید را مهر تأییدی بر حقانیت راه مقاومت و سندی زنده از جنایات دشمنان قسم‌خورده ملت ایران دانست و افزود: یاد و نام شهیدان همواره الهام‌بخش ملت ایران در مسیر عزت، استقلال و پاسداری از میهن اسلامی خواهد بود.

شهید ناوبانیکم «عماد هرمزی» از دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان جنگ تحمیلی رمضان و در پی حمله ددمنشانه ائتلاف آمریکایی ـ صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در شمار جاویدالاثران این حادثه باقی مانده بود.

بر اساس این گزارش، پیکر پاک این شهید والامقام پس از انجام عملیات تفحص در مناطق عملیاتی و انجام آزمایش‌های تخصصی DNA شناسایی و هویت وی به طور قطعی تأیید شد.

اکنون پس از حدود ۵۰ روز چشم‌انتظاری، پیکر مطهر این شهید سرافراز به آغوش خانواده و زادگاهش بازخواهد گشت.

زمان و جزئیات مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر این شهید نیروی دریایی ارتش متعاقباً از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد برگزاری مراسم شهرستان نوشهر اعلام خواهد شد

