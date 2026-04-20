به گزارش ایلنا، علی زینی وند، رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگویی درباره به تعویق افتادن تاریخ برگزاری انتخابات شوراها، توضیح و به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: علل به تعویق افتادن تاریخ برگزاری انتخابات شورا‌ها که قرار بود در ۱۱ اردیبهشت برگزار شود و تمهیدهایی که برای برگزاری انتخابات در آینده خواهند اندیشید، چیست و آیا تعویق، تخلف از قانون‌ها نیست؟

زینی وند: انتخابات بنا بود در ۱۱ اردیبهشت امسال برگزار شود، همه مقدمات انتخابات هم بر اساس تقویم زمان‌بندی پیشرفت تا همین دیروز غروب که مصوبه توقف انتخابات به ما ابلاغ شد، تمام روند‌ها به صورت دقیق هم در حوزه اجرا و هم در حوزه نظارت و آمادگی استان‌ها، فرمانداری ها، بخشداری‌ها، همه پیشرفته و حتی در روز‌های جنگ هم هیچ وقت کار متوقف نشد، پروسه انتخابات شما می‌دانید، فرایندهای آن از یک سال گذشته آغاز می‌شوند تا ختم به انتخابات که اگر هیچ اتفاقی هم در کشور نیافتد باز تمرکز به انتخابات خیلی مهم است و بسیار فرآیند‌های پیچیده و مهمی دارد بر اساس قانون، در طول یک سال گذشته که فرآیند‌های انتخابات را که طی کردیم، با سه حادثه مهم مواجه بودیم، جنگ ۱۲ روزه، وقایع دی ماه و جنگ رمضان که در میانه آن، در داخل آن جنگ هنوز هستیم، با وجود این‌ها برنامه‌های عادی انتخابات پیشرفته، منتها دراین مدت مخصوصا از آغاز جنگ، جنگ رمضان تقاضا‌هایی اول از طرف احزاب و جریانات سیاسی، بعد هم مسئولین ذی ربط مطرح شد، دلایل هم دلایل درستی بود، برگزاری انتخابات نیاز به یک فضایی دارد، رقابت‌ها شکل می‌گیرد، معمولا چند قطبی‌ها شکل می‌گیرد، اختلافات انتخاباتی، سلیقه‌ها امری طبیعی است و این‌ها لازمه انتخابات است، موضوع دیگر که نیازست این است که ما چیزی حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رای، شعبه رای گیری در سراسر کشور داریم.

این تعداد شعبه یک چیزی حدود یک میلیون نفر عوامل اجرایی و نظارتی و امنیتی، انتظامی نیاز دارند، غیر از پشتیبانی‌ها و قرارگاه‌هایی که تشکیل می‌شود در خصوص امنیت و پشتیبانی‌های ستادی، این‌ها کسانی هستند که سر صندوق‌ها حضور پیدا کرده و رای مردم را اخذ می‌کنند، حدود ۲۵۰ هزار نفر نیرو‌های انتظامی و بسیج را برای امنیت صندوق‌ها نیاز داریم و علاوه بر این پشتیبانی این نیرو‌ها که در قالب قرارگاه‌های انتخاباتی همیشه در حوزه بسیج، سپاه و در فراجا خصوصا که محور اصلی تامین امنیت است، این‌ها همه باید دست اندرکار انتخابات باشند، براساس این موضوع بررسی شد، علاوه بر این بخشداری‌ها، استانداری ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری ها، این‌ها همه درگیر جنگ هستند، این جنگ یک جنگ نامتقارن و در تمام نقاط کشورست، یعنی شما هیچ نقطه‌ای از کشور ممکن است به ظاهر الان جایی مورد بمباران قرارنگرفته باشد در کشور، ولی عملا تمام نقاط کشور درگیر جنگ هستند و هر لحظه درگیر حمله در آن جنگ بودند.

این شرایط باعث شد که ما یک بررسی کنیم، نظر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را بگیریم و نظر جریانات سیاسی و برخی از مردم که به ما دسترسی داشتند، نظرشان این بود که اگر ما فضا را فضای انسجامی که در خیابان هاست و مردم فعالیت می‌کنند و این انسجامی که در پشتیبانی از میدان و رزمندگان ما وجود دارد، اگر این حواس‌ها پرت به سمت انتخابات شود یا تبلیغات انتخابات شروع شود ممکن است یک اخلال‌هایی دراین روند و همبستگی و تجمعات و یک حواس پرتی‌هایی به وجود بیاید، این‌ها همه باعث شد که ما یک جمع بندی کنیم، قانون هم داریم، البته دو بار ما تجربه تاخیر انتخابات شورا‌ها را براساس نظر نمایندگان و قانون مجلس داریم، یک دور ادوار گذشته بود که براساس سیاست‌های کلی ما به تعویق انداختیم تا انتخابات شورا‌ها با ریاست جمهوری تجمیع شود، یک دور همین سال گذشته بود که حدود ۱۰ ماه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که انتخابات به تعویق بیافتد، یک بند قانونی هم داریم ماده ۱۲۶ قانون انتخابات که صراحت دارد به این عنوان در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسائل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود، تشخیص این مورد هم با وزیر کشورست، وقتی این دلایل جمع بندی شد، وزارت کشور خیلی از این دلایل را منطقی می‌دانست و این‌ها را تجمیع کرد و به شورای عالی امنیت ملی منعکس کرد و شورای عالی امنیت ملی هم طی برنامه‌هایی بررسی‌هایی کرد خودش در دبیرخانه اش و نهایتا عصر دیروز این مصوبه به ما ابلاغ شد که انتخابات فعلا متوقف بشود و تعویق بشود تا در زمان مقتضی که توضیح خواهم داد برگزار شود.

سوال: مجموع انتخابات شورا‌ها و میان دوره‌ای مجلس به تعویق افتاد؟

زینی وند: انتخابات میان دوره‌ای تابع هر انتخابات سراسری است که برگزار می‌شود یعنی در انتخابات میان دوره‌ای قانون مربوطه شان می‌گوید که در اولین انتخابات سراسری، انتخابات میان دوره‌ای هرچه باشد، با آن انتخابات برگزار می‌شود، وقتی انتخابات شورا‌ها تعلیق می‌شود یا تاخیر می‌شود، طبیعتاً انتخابات میان دوره‌ای مجلس و خبرگان هم به طبع آن تاخیر می‌شود و همزمان با آن انتخابات در موعدی که در آینده اعلام خواهیم کرد، برگزارمی شود.

سوال: تاریخ تقویمی مشخص ندارد که فلان روز برگزار می‌شود؟

زینی وند: نخیر به محض عادی شدن شرایط و رفع این موانعی که الان وجود دارد و تامین دلایل شد و شورای عالی امنیت ملی به این تصمیم رسید، در اسرع وقت این را برگزار کنیم، این وقت از بازه زمانی ۴۵ روز تا سه ماه کارشناسان پیش بینی کردند، ممکن بود، که پیشنهاد ما به عنوان وزارت کشور دو ماه و شصت روز بود که شورای عالی امنیت ملی هم همین را پذیرفت و پس از پایان جنگ نه توقف جنگ، پایان رسمی جنگ که شورای عالی امنیت ملی آن را اعلام می‌کند، با پیروزی مردم ایران ما از آن تاریخ حداکثر دو ماه انتخابات را برگزار می‌کنیم و برای آن دو ماه تقویم جدید انتخاباتی ارائه می‌کنیم که البته خیلی از فرآیند‌ها طی شده است که اگر سوال شما بود، حتما در ادامه توضیح می‌دهم، قاعدتاً فقط تاریخ تبلیغات و روز رای گیری، یعنی روز رای گیری را که اعلام می‌کنیم تاریخ تبلیغات هم معلوم می‌شود و این لیست‌هایی که در تهران به صورت تناسبی می‌خواهند بدهند، این‌ها تاریخ‌های جدیدی برای شان اعلام می‌کنیم، الان تاریخ دقیقی نمی‌توانیم اعلام کنیم، منتظر پایان جنگ هستیم، به محض پایان جنگ مردم اطمینان داشته باشند که با هماهنگی هیئت هماهنگی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ما سعی می‌کنیم کمتر از یک هفته پس از پایان جنگ در روز‌های اولی که پایان جنگ اعلام می‌شود، تقویم زمانبندی جدید را اعلام کنیم.

سوال: تکلیف شورا‌هایی که فعال هستند، چیست؟ تا آن زمان همچنان رسمیت دارند و فعال هستند؟

زینی وند: با هماهنگی هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان ما سعی می‌کنیم کمتر از یک هفته پس از پایان جنگ در همان روز‌های اولی که پایان جنگ اعلام می‌شود، تقویم زمان‌بندی جدید را اعلام کنیم.

بالاخره اینجا بله حالا در همین مصوبه که اومده در واقع کار اینها را تا شروع دوره هفتم اعلام کردند البته باز شرایط قانونی هم داریم یعنی ما ماده صد و بیست و هفت باز صراحت دارد که اگر یک وقتی طولانی بشود یا به هر دلیلی شورایی تشکیل نشود خلا قانونی نداریم در آن صورت وزارت کشور می‌تواند به عنوان قائم مقام شورای یعنی استانداران در شهرستان‌ها و در تهران هم وزیر کشور قائم مقام شورایند خلا نداریم، اما فعلاً با این مدت شصت روزه که ما امیدواریم که جنگ به زودی با پیروزی به پایان برسد زمان زیادی نخواهد بود همین شورا‌های فعلی هم بر اساس قانون تا بیست و هفت خرداد ماه رسمیت دارند و زمان قانونی دارند بعد از آن هم در این بازه بالاخره شورای‌عالی امنیت ملی مجوز داده که فعالیت کنند اگر هم قانون بالاخره بخواهد رعایت شود آن موقع با هماهنگی مجلس می‌شود که اگه طولانی بشود می‌شود که اجرای بند سیصد و بیست و هفت قانون اساسی را هم در صورت طولانی شدن می‌شود اعمال کرد.

سوال: اگر راجع به انتخابات نکته‌ای نیست، برویم به سراغ شرایط جنگی و کار‌هایی که وزارت کشور در این مدت انجام داده است؟

زینی وند: انتخابات فقط دو نکته بگویم خدمت مردم عزیز و کسانی که داوطلب هستند یکی در رابطه با انتخابات تهران که لیست‌ها را بنا بوده تا بیست و ششم فروردین ارائه بدهند باتوجه به اینکه تعویق شده انتخابات نگرانی وجود ندارد ما تاریخ برگزاری انتخابات رد که اعلام می‌کنیم تا هشت روز قبل از شروع تبلیغات احزاب و جبهه‌های رسمی که اعلام کردیم می‌توانند لیست‌های خودشان را به فرمانداری تهران ارائه بدهند بنابراین اگر کسی لیست ارائه نداده جای نگرانی نیست یا اگر کسی لیست ارائه داده و می‌خواهد تغییر بدهد این زمان در اختیارش هست که بر اساس تقویم زمان‌بندی اقدام کند موضوع دوم این است که همه فرآیند‌های اجرایی و نظارتی که بر اساس تقویم فعلی انجام شده‌اند همچنان به قوت خود باقی خواهند بود و ادامه این فرایند عمل خواهد شد این هم دو مورد تکمیلی بود که من می‌خواستم در حوزه انتخابات خدمت مردم عزیزمان عرض کنم در ارتباط با جنگ وزارت کشور که مسئولیت امور داخلی را عهده دار هست و اقداماتی که انجام داده و یک نکته بسیار مهمی که برای من خیلی مهم است بحث بازسازی هاست که برای به ویژه خانه‌های مردم در شهر‌های مختلف کشور باید اتفاق بیفتد چه اقدامی صورت گرفته و چه تصمیماتی گرفته شده؟

زینی وند: ببینید، وزارت کشور هم مثل سایر ارکان دولت به عنوان یک وزارتخانه مهم و هماهنگ کننده امور داخلی کشور و هماهنگ‌کننده استانداری‌ها نقش اساسی داشته که کشور هم علی‌رغم جنگ ولی وضعیت زندگی مردم در آرامش بوده و در تامین کالاها، در شرایط دیگر یک وضعیت عادی در شهر‌ها حاکم بود که شما دارید می‌بینید خوب وضعیت مدیون همه ارکان ارکان حاکمیت است اول مدیون رزمندگان هستیم مدیون مردمی هستیم که در خیابان هستند در کنار میدان و تدابیر فرماندهان تدابیر مقام معظم رهبری و همه اینها نقش داشتند وزارت کشور هم باتوجه به تجربه جنگ دوازده روز از قبل تدابیری را اندیشیده بود به گونه‌ای که در تاریخ هفت، یازده یعنی حدود مثلاً دقیقاً یک ماه قبل از شروع جنگ یک ماه و دو روز قبل از شروع جنگ سازمان بحران ما به دستور وزیر کشور شر ایط اضطراری را به کشور اعلام کرده بود یعنی کل استانداری‌ها در حالت آماده‌باش و شرایط بحران را تمرین کرده بودند.

در تهران هم وزارت کشور کل معاونت‌ها با رعایت مسائل پدافندی و امنیتی جا‌هایی دیگری را و مکان‌هایی را ترتیب داده بودند به صورت متناوب همان روزی که در همان ساعتی که حمله شد تقریباً کل معاونت‌ها در جا‌هایی که پیش بینی کرده بودند به صورت پراکنده مستقر شدند و مرتب با استان‌ها در تماس بودند استانداران هم به همین گونه همه مدیران همه فرمانداران همه ارکان همه شهرداران حالا حوزه وزارت کشور را من دارم عرض می‌کنم بنابراین با اطمینان می‌توانم بگویم که هیچ‌گونه غافلگیری در حوزه مدیریت وزارت کشور رخ نداد و همه امور الحمد الله به نحو احسنت پیش رفت آن شرایط ادامه دارد با اطمینان میتوانم عرض کنم که آمادگی کشور، آمادگی استانداران ما آمادگی فرمانداران، ما بخشداران راهنماش شهرداران که خیلی دارند زحمت می‌کشند و همه ارکان، دهیاران همه ارکان در کنار سایر مدیران کشور که یک مجموعه هماهنگ در استان‌ها تشکیل می‌دهند به صورت قطعی می‌گویم آمادگی‌شان از ابتدای شروع جنگ امروز بالاتر است یعنی خلا‌ها را شناسایی کرد و نقایص را شناسایی کردند هماهنگی‌های بیشتر شده تفویض اختیار خیلی خوبی آقای رئیس‌جمهور به استانداران کرده است.

سوال: این ممکن است که افزایش هم پیدا کند؟

زینی وند: بله، حالا خود آقای رئیس جمهور روز چهارشنبه در یک جلسه حدوداً دو نیم سه ساعته حضور پیدا کرد با شورای معاونین با برخی از استانداران گزارش‌گیری کرد آقای وزیر کشور گزارش داد همان جا درباره تفویض اختیارات صحبت شد بنا شد که با توجه به تجارب این پنجاه روز در جنگ اگر جا‌هایی دوباره استانداران نیاز به افزایش اختیارات دارند خصوصاً استان‌های مرزی انجام بدهند امروز که من دارم با شما صحبت می‌کنم در همه استان‌های ما استان‌های مرزی استانداران نسبت به تامین کالا تدابیر، تجارت کار‌های مردم در حوزه‌های خشکی در حوزه‌های دریایی دارند کارهایش را به نحو احسنت انجام می‌دهد و این تفویض اختیار خیلی اتفاق خوبی بود در حوزه بازسازی که امر مهمی است و مردم نگرانی دارند هم خدمت شما عرض کنم تدبیر شده در تهران شهرداری تهران متولی است در شهر کلان‌شهر تهران در جا‌های دیگر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با کمک شهرداری‌ها، بخشداری‌ها اینها فوری مراجعه می‌کنند که آسیب دیدند ثبت می‌کنند ستاد بحران ما هم در تهران هم در استان‌ها در کنار سایر ارگان‌ها در کنار هلال احمر که خیلی دوشادوش دستگاه‌ها خیلی زحمت کشید و نقش برجسته‌ای داشت و در کنار حوزه بحران ما و سایر دستگاه‌ها اینها فوری ثبت خسارت می‌کنند برآورد می‌کنند و حتی حالا باز من عرض کنم اگر یک جایی مردم عزیز مثلاً چیزی از دارایی هایشان مورد آسیب قرار گرفته و هنوز مراجعه نشده یا اطلاع بدهند و نگران هم نباشند اولویت اصلی دولت در همه ارکان و وزارت کشور الان زندگی اصلی مردم است یعنی اگر جایی حتی یک دستگاه دولتی یک ساختمان دولتی که در واقع وضعیت اضطرار برای خدمت رسانی به مردم نداشته باشد آسیب دیده باشد حتماً و در کنارش خانه مردم حتماً خانه مردم زندگی مردم در اولویت است؛ بنابراین هیچ چیزی از آسیب‌ها و خساراتی که به زندگی مردم رسیده از دایره بررسی‌ها و ثبت غافل نخواهد بود.

سوال: یکی بحث امنیت به‌ویژه شهر‌های مرزی، تأمین کالا‌های اساسی و شرایط این‌چنینی را که به آن اشاره کردید و یکی هم نظر وزارت کشور را درباره توقف آتش که در آن قرار داریم، بحث مذاکره، بحث حمایت از مردم و در میدان و خیابان بودن مردم، می‌فرمایید؟

زینی وند: در حوزه امنیت ما یک بعد امنیت داخلی داریم و امنیت مرز‌ها که در حوزه مسئولیت وزارت کشور و شورای امنیت کشور است. در هر دو مورد با اطمینان عرض می‌کنم که هیچ مشکلی نداریم. امنیت کامل برقرار است. تسلط کامل برقرار است. یک روز در میان نشست‌های مربوطه، کمیته‌های مربوطه شورای امنیت کشور در طول این مدت تشکیل شده تدبیر شده قرارگاه‌های ما، قرارگاه سپاه پاسداران در شمال غرب در جنوب‌شرق در حوزه‌های مرزی تسلط کامل تا عمق خاک کشور‌های همسایه دارند. در داخل هم الحمدالله مردم خودشان امنیت را برقرار کردند وضع جرایم امنیتی نسبت به زمان غیر جنگ بسیار کاهش پیدا کرده و این معلوم است که مردم هماهنگی می‌کنند. درباره جنگ و مذاکره، من عرض کنم سه تا عرصه داریم. عرصه میدان، عرصه خیابان، عرصه سیاست خارجی. این‌ها باید با هم پیوند بخورند. وزارت کشور و استانداران ما حامی هر سه تای این‌ها هستند. به‌خصوص در حفظ انسجام مردم و در این شرایط در کنار میدان و خیابان، حمایت جانانه و تمام قد از مذاکره کنندگان ما که سربازانی در آن عرصه هستند و می‌خواهند پیروزی ملت ایران را در کنار خیابان و میدان، ان‌شاءالله تثبیت کنند. سیاست اصولی وزارت کشور، حمایت تمام قد، حفظ انسجام، بسیج همه امکانات کشور، نخبگان و بلندگو داران است که دستورهای ابلاغ شده، انجام می‌شود.