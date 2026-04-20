قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا:
به زودی پاسخ دزدی دریایی و مسلحانه ارتش آمریکا را میدهیم
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با اشاره به اقدام آمریکا در نقض آتشبس و شلیک آنها به سوی یکی از کشتیهای تجاری ایران و پیادهکردن تعدادی از تفنگداران تروریست خود روی عرشهی این شناور، تصریح کرد: هشدار میدهیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این دزدی دریایی و مسلحانه ارتش آمریکا را به زودی پاسخ داده و تلافی خواهند نمود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: آمریکای متجاوز با نقض آتشبس و راهزنی دریایی، با شلیک به سوی یکی از کشتیهای تجاری ایران در آبهای دریای عمان و از کار انداختن سیستم ناوبری آن با پیادهکردن تعدادی از تفنگداران تروریست خود روی عرشهی شناور یاد شده، آن را مورد تجاوز قرار دادند.
