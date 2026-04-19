رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داد
جزئیات جدید طرح مدیریت تنگه هرمز؛ از منع تردد شناورهای صهیونیستی تا اخذ عوارض به پول ملی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ممنوعیت تردد هرنوع شناور مرتبط با رژیم جعلی صهیونیستی از تنگه هرمز و همچنین اخذ هزینه تردد از کشتیها به پول ملی ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جزئیات جدیدی از طرح نمایندگان مجلس به منظور مدیریت راهبردی تنگه هرمز ارائه کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در شبکه ایکس بندهایی از این طرح کلیدی مجلس منتشر کرد؛ رضایی کوچی در شبکه ایکس نوشت:
«۱. تردد هرنوع شناور یا محموله متعلق و مرتبط با رژیم جعلی صهیونیستی از تنگه هرمز مطلقاً ممنوع است.
۲. تردد شناورهای کشورهای متخاصم به تشخیص شعام ممنوع است.
۳. تردد شناور یا محموله کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت انجام دهند، ممنوع است.
۴. سایر شناورها درصورت دریافت مجوز و پرداخت هزینه «هدایت، نظارت و تأمین امنیت»، اجازه تردد دارند.
۵. پرداخت هزینهها با پول ملی ایران (ریال) میباشد.
۶. هرکشوری که به هرمیزانی در جنگ تحمیلی مشارکت داشته، پس از پرداخت غرامت خسارات وارده، اجازه عبور خواهد داشت.
۷. هر کشور و یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه ایران تحریمهای یکجانبه اعمال کند و یا هرگونه اقدام خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعیت تردد از تنگه هرمز است.
۸. تردد ناوگان کشوری که از نامهای مجعول غیر از نام خلیج فارس در اسناد و اظهارات خود استفاده کند، از تنگه هرمز ممنوع است.
۹. منابع مالی حاصل از دریافت هزینهها در سه محل مصرف خواهد شد: تقویت بنیه دفاعی کشور و معیشت نیروهای مسلح؛ بازسازی و توسعه زیرساختهای کشور و تأمین معیشت مردم.
۱۰. عدم رعایت اصول این قوانین منجر به توقیف شناور متخلف و جریمه و مصادره ۲۰درصد ارزش محمولههای آن خواهد شد.»