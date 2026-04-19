به گزارش ایلنا، علی ربیعی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: به خوبی درک کرده‌ام رژیم اسراییل دشمن سرسخت عادی شدن شرایط ایران بوده و از هیچ تلاشی در این زمینه در داخل و خارج از ایران فروگذار نیست. در خارج بر ترامپ و سیاست خارجی آمریکا فشار می‌آورد تا مذاکره را کنار بگذارد. من ترور شهید لاریجانی را هم در همین راستا می‌بینم.

متاسفانه، جریان‌هایی بدون فهم عمیق می‌کوشند مذاکراه را خیانت نشان دهند.

نگاه کنید فضاسازی و هزاران مطالب منتشر شده در توییتر و اینستاگرام که همگی علیه مذاکره هستند. من معتقدم این جریانی که حضور ناب، دغدغه‌مند و فداکارانه خیابان‌ها را علیه مذاکره – که ادامه میدان است – بازنمایی کنند، صدای ایران را بازتاب نمی‌دهند.

برخی برنامه‌های صداوسیما هم صدای منافع جمعی نیست.

مذاکره ادامه میدان است، تأمین منافع ملی و خیر جمعی ایرانیان است، حفظ ایران و همه دست‌آوردهایش به شکل دیگری است. چه بد روزگاری است که آبرو گذاشتن برای حفظ کشور، مردم، انقلاب و ایران از خون دادن سخت‌تر شده است.

پیشنهاد می‌کنم همان گونه که همگی با جان و دل از میدان دفاع حمایت کردید و در کنار مدافعان بوده‌ایم؛ صدای عقلانیت را بلندتر کرده و از شخصیت‌های مذاکره‌کننده حمایت کنیم تا ‌آنچه به صلاح ایران و مردم عزیز آن است به دست آید. سکوت نکنیم، از طعن‌ها نهراسیم، بنویسیم و نشر دهیم، از عقلانیت مذاکره بگوییم که به اندازه میدان شریف است.

هدف حفظ ایران، در امان داشتن مردمان و زندگی ایرانیان از گزندها، گسترانیدن امنیت پایدار، حفظ زیست‌پذیری و امکان بقا و توسعه ایران، و زیستنی شرافتمندانه در جهان است. رسیدن به این اهداف در سایه میدان و مذاکره امکان‌پذیر است. بگوییم که این دو رو در روی هم نیستند، مکمل‌اند.

این روزها لحظه‌های تکرار نشدنی در تاریخ ایران است. کشور نیازمند هوشمندی استراتژیک است. می ترسم فردا برای فرصت‌های این لحظه که ممکن است بر اثر اشتباهات از دست بروند، حسرت بخوریم. ‌می‌ترسم خون‌های عزیزان ما که مظلومانه بر خاک ریخته شدند، و همه دست‌آوردهای دفاعی غرورانگیز زیر صدایی که مذاکره و میدان را رو در روی هم قرار می‌دهد مدفون شود.

سکوت نکنیم، به خاطر ایران سکوت نکنیم. بگوییم که آدم‌های مذاکره ادامه و مکمل غرورمردان میدان هستند، هر دو یک هدف دارند: ایران سربلند، عزتمند و در امنیت.

انتهای پیام/