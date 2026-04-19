به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه با انتشار فیلم اورهال و بازسازی ذخایر موشکی و پهپادی نوشت: در دوره توقف آتش، سرعت ما در بروزرسانی و پرکردن سکوهای پرتاب موشک و پهپاد، از قبل جنگ هم بیشتر است. خبر داریم که دشمن در ایجاد این شرایط برای خود ناتوان است و مجبورند مهمات را از آنسوی دنیا قطره‌چکانی بیاورند.

وی ادامه داد: این مرحله جنگ را هم باختند! هم تنگه را باختند؛ هم لبنان و منطقه را