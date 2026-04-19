رایزنی دیپلماتهای ارشد ایران و ترکیه در مورد آخرین تحولات غرب آسیا
کد خبر : 1775247
دیپلمات های ارشد ایران و ترکیه با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه کشورمان که به ترکیه سفر کرده است در حاشیه پنجمین اجلاس «مجمع دیپلماسی آنتالیا» با «موسی کولا کایا» معاون وزیر امور ترکیه دیدار و رایزنی کرد.
در این ملاقات دو طرف ضمن مرور روابط دوجانبه، بر تداوم رایزنیهای سیاسی و همکاریها در حوزههای مختلف تأکید کردند.
مسائل منطقهای، بویژه تحولات اخیر ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، از دیگر محورهای مورد بحث و گفتگوی معاونین وزرای خارجه ایران و ترکیه بود.