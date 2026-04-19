طباطبایی:
نظام جدیدی بر تنگه هرمز حاکم شد
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور بیان کرد:دشمنان ایران مرتکب اشتباه و جنایات بزرگی شدند، نظام جدیدی بر تنگه هرمز حاکم شد.
به گزارش ایلنا،سیدمهدی طباطبایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دشمنان ایران مرتکب اشتباه و جنایات بزرگی شدند، نظام جدیدی بر تنگه هرمز حاکم شد؛ تکرار کنند نظامات جدیدی بر آبراههای دیگر حاکم خواهد شد.
کشورهای مختلف از این وضعیت نگران و ناراضیاند؟! علاج واقعه را قبل از وقوع کنند.
آب رفته به جوی بر نمیگردد...