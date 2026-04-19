گرو گذاشتن آبرو برای مصالح کشور، کم از خون دادن نیست

به گزارش ایلنا، علی ربیعی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: قصد سخن گفتن و نوشتن از چیزی غیر از حفظ وحدت در این روزها نداشتم و ندارم و در این شرایط خاص، مشارکت در عرصه دفاع و سکوت حامیانه در عرصه سیاست را بهترین روش می‌دانستم.

وی افزود: اما این روزها، به چشم می‌بینم که این پیروزی تاریخی و شیرین که با تلخی از دست دادن و به خون غلطیدن شهیدان بزرگ، کودکان و خانواده‌هایی که مظلومانه جان‌ باختند در آمیخته است، در بازی برخی هیاهوهای سیاسی کهنه گرفتار آمده است. با استفاده از تریبون‌ها و رسانه‌های در دست، و ناگوار اینکه با سپر قرار دادن صداقت و عشق به دین و ایران که این شب‌ها در خیابان‌ها جاری است، مقاصد جریانی خود را دنبال می‌کنند.

ربیعی با تاکید بر اینکه «اعتبارزدایی از تصمیم‌گیران در همه سطوح خطر بزرگی است که درک نمی‌کنند و یا شاید می‌فهمند!» خاطر نشان کرد: بیم آن دارم که این هیاهوها، ایران را به شرایطی بکشاند که عزت و سربلندی امروز قربانی شود. در این میان، در کنار باج ندادن به دشمنان، تصمیم‌گیری برای مصالح کشور و گذاشتن آبرو، کمتر از خون دادن نیست.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در پایان تاکید کرد: وجدان جمعی جامعه و تاریخ قضاوت خواهد کرد. خدایا انقلاب‌مان، ایرانیان و وطن از جان عزیزترمان را نگهبان باش.

