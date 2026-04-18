به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت وگویی بیان کرد: در قانون آمده که انتخابات میان دوره‌ای لزوماً باید با انتخابات سراسری برگزار شود؛ با توجه به تعویق انتخابات شورای شهر و روستا که یک انتخابات سراسری است عملاً انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری هم به این ترتیب به تعویق می‌افتد.