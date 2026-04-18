سخنگوی شورای نگهبان:
انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به تعویق افتاد
به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت وگویی بیان کرد: در قانون آمده که انتخابات میان دورهای لزوماً باید با انتخابات سراسری برگزار شود؛ با توجه به تعویق انتخابات شورای شهر و روستا که یک انتخابات سراسری است عملاً انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری هم به این ترتیب به تعویق میافتد.
وی در ادامه اظهار کرد: انشاالله همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی کشور، این دو انتخابات میان دورهای هم برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: انتخابات میان دوره باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود؛ وقتی انتخابات سراسری عقب میافتد آن هم عقب میافتد ما برگزاری انتخابات جداگانه نداریم؛ انتخابات میان دورهای باید در یک روز با یک انتخابات سراسری برگزار شود.