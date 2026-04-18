تعویق انتخابات شوراها تا پایان جنگ

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: این موضوع از دو مسیر قابل پیگیری بود؛ نخست ارائه لایحه دوفوریتی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی که با توجه به شرایط جنگی و عدم تشکیل جلسات علنی مجلس، این مسیر عملاً امکان‌پذیر نبود.

جوکار ادامه داد: مسیر دوم، طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی بود که با تصویب این شورا و تأیید رهبر معظم انقلاب، این موضوع نهایی و امکان پذیر شد.

به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ تحمیلی که از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام خواهد شد، موکول می‌شود. همچنین پایان فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی و آغاز دوره هفتم، حداکثر ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات مذکور خواهد بود. همچنین کلیه فرآیندهای اجرایی و نظارتی انتخابات بر اساس تقویم زمان‌بندی فعلی به قوت خود باقی است و وزارت کشور با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، تقویم زمان بندی جدید را پس از پایان جنگ متعاقبا اعلام خواهد کرد.