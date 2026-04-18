به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی در ایکس نوشت: سیاست‌های ترامپ آمیزه‌ای از توهم و لفاظی‌های متناقض و توییت‌های او بی‌ارزش است. پاسخ ما اما نه در کلام، که در «شکوه میدان» است؛ شکستن محاصره ادعایی دریایی و جهش دو تا سه برابری صادرات نفت در همین مدت، نشانه پیروزی قاطع ایران است. اقتدار این ملت با هذیان گویی خدشه‌دار نخواهد شد.