اقتدار ملت ایران با لفاظی و هذیانگویی خدشهدار نمیشود
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در صفحه شخصی در ایکس نوشت: سیاستهای ترامپ آمیزهای از توهم و لفاظیهای متناقض و توییتهای او بیارزش است. پاسخ ما اما نه در کلام، که در «شکوه میدان» است؛ شکستن محاصره ادعایی دریایی و جهش دو تا سه برابری صادرات نفت در همین مدت، نشانه پیروزی قاطع ایران است. اقتدار این ملت با هذیان گویی خدشهدار نخواهد شد.