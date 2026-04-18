بیانیه سازمان بسیج به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
سازمان بسیج مستضعفین با صدور بیانیهای فرارسیدن روز ارتش را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن کامل بیانیه سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت روز ارتش به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
۲۹ فروردین ماه به عنوان روز ارتش مکتبی و مقتدر جمهوری اسلامی ایران نام گذاری شده است. ارتشی که در پیروزی انقلاب اسلامی در کنار مردم عزیز ایران قرار گرفت و ولایت پذیری خود را با طلوع خورشید ولایت در این سرزمین مقدس، اثبات نمود. در دوران دفاع مقدس ۸ ساله در کنار سایر نیروهای مسلح کشور خوش درخشید و اوج درخشندگی آن را در جنگ تحمیلی رمضان نظاره گر شدیم. ارتشی که در مکتب امامین انقلاب اسلامی و در سایه سار عشق به حضرت سیدالشهدا علیه السلام، عاشورایی تربیت یافت؛ ارتشی مکتبی می شود که تمام عناصرش را معرفت و بصیرت دینی و انقلابی فرا گرفته است. این دلیر مردان با فرهنگ بسیجی، ساختار و سازمان رزم ارتش را بنا نهاده و چنین ارتشی شکست ناپذیر است باذن الله.
ارتشیان غیور و جان فدای ایران نیز ثمرات شجره طیبه بسیج و رشد یافته در بلد طیبه مسجد هستند و نمونه های الگویی این ارتش مکتبی سپهبد شهید صیاد شیرازی و سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی(رضوان الله علیهما) و هزاران ارتشی بسیجی دیگر است که همواره به بسیجی بودن خود مباهات داشتند.
این یوم الله را به برادران عزیز ارتشی خود تبریک عرض می نماییم و سلامتی و ظفر و نصرت الهی را برای همه رزمندگان اسلام از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.»