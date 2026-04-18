پیگیری دعاوی علیه آمریکا و رژیم صهیونی در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس

به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی با اشاره به پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ رمضان و پیگیری حقوقی حمله به ناو غیر مسلح دنا اظهار داشت: در روزهای آغازین جنگ ناو دنا در حالی هدف اصابت کینه‌توزانه ارتش متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت که در مسیر بازگشت از یک مأموریت صلح‌آمیز در اقیانوس هند بود. شهادت خدمه این ناو غیرمسلح، آن هم در شرایطی که هیچ تهدید نظامی متوجه هیچ طرفی نبود، سندی استوار بر خوی وحشیگری دشمنانی است که به هیچ‌یک از اصول اخلاقی و قوانین بین‌المللی پایبند نیستند.

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با انتقاد از انفعال نهادهای جهانی، در مقابل جنایات آمریکا تصریح کرد: امروز با گذشت بیش از چهل روز از جنایات آمریکا در ایران، من جمله ناو دنا و مدرسه میناب، گریزِ آگاهانه سازمان‌های بین‌المللی از مسئولیت‌های ذاتی‌شان بیش از هر زمان دیگری نمایان است و این نهادها با سکوت معنادار خود در برابر جنایات زنجیره‌ای استکبار، عملاً در حال اعطای مشروعیتِ جعلی به تروریسم دولتی هستند. ما معتقدیم این سکوت، نه یک بی‌طرفی ساده، بلکه به مثابه امضای تاییدی بر گستاخی جنایتکاران و به منزله "جوازِ دفنِ حقوق بشر" در جهان معاصر است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، خاطرنشان کرد: اراده حقوقی ما بر این است که این جنایت جنگی محرز را در کنار دیگر اقدامات تروریستی رژیم ایالات متحده، از جمله هجوم به مراکز آموزشی و مدرسه "میناب"، بمباران مناطق مسکونی و بالاتر از همه، ترور رهبر عظیم‌الشأن و فداکار انقلاب اسلامی و فرماندهان غیور نظامی، در بالاترین سطح مجامع حقوقی جهان به جریان اندازیم.

معصومی در پایان با هشدار به سران کاخ سفید تأکید کرد: رژیم آمریکا باید بداند که دورانِ جنایت بدون کیفر سپری شده است. ما لحظه‌ای از دادخواهی برای خون پاک جوانان دریادل ایرانی که در غربت دریا به شهادت رسیدند، عقب‌نشینی نخواهیم کرد. کمیسیون قضایی و حقوقی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دیپلماسی پارلمانی، پیگرد مجدانه عاملان و آمران این فجایع را تا حصول نتیجه و محکومیت قطعی متجاوزان در پیشگاه عدالت بین‌الملل دنبال می‌کند.

انتهای پیام/