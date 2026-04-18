به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در ادامه بازدیدهای میدانی خود در شرایط جنگی، از سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت خدمات‌رسانی و عملکرد این بخش‌ها قرار گرفت.

وی در این بازدید با قدردانی از زحمات شبانه‌روزی مدیران و کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی در ایام جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: جنگ تحمیلی سوم ظرفیت و آمادگی مدیران و کارکنان دولت را در شرایط جنگی به‌خوبی نشان داد و آنان اجازه ندادند اختلالی در زندگی مردم ایجاد شود.

در این بازدید گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه شد که بر اساس آن، تخلیه بار از بنادر در ایام جنگ بسیار بیشتر از دوره پیش از جنگ بوده و همچنین صادرات و موجودی انبارها افزایش قابل توجهی داشته است.

همچنین گزارشی درباره چگونگی تدوین و اعمال رژیم حقوقی تنگه هرمز و نحوه هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی با نیروی دریایی سپاه پاسداران در خصوص محل جدید ورود و خروج کشتی‌ها از خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و هزینه‌های دریافتی بابت خدمات دریایی ارائه شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: مدیریت تنگه هرمز با ایران است و این حق قانونی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود؛ یا در میز مذاکره یا در میدان حقمان را تثبیت می کنیم.

وی افزود: برخلاف برخی ادعاهای حقوقی، مدیریت تنگه هرمز بر عهده ایران است و ملت ایران تاکنون با نجابت، پیگیر این حق خود نبوده‌، اما پس از جنگ تحمیلی سوم، این مدیریت را بر عهده گرفتیم و نقش ایران در این حوزه با گذشته متفاوت خواهد بود.

عارف با اشاره به اهمیت مدیریت تردد کشتیرانی در این منطقه گفت: اگر این مدیریت را در اختیار داشته باشیم، قادر خواهیم بود در برابر هر تحریمی مقاومت کنیم، هرچند پایان این جنگ با پایان تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با تقدیر از حضور مردم در خیابان‌ها بیان کرد: مردم پای دفاع از کشور ایستاده‌اند و دولت افتخار می‌کند از مردم در خیابان و رزمندگان در میدان حمایت کند و ان‌شاءالله به‌زودی جشن پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان برگزار خواهد شد.

وی همچنین در بازدید از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های مدیران و کارکنان این مجموعه در بازسازی سریع خطوط آسیب‌دیده تقدیر کرد و گفت: با کار جهادی و همراهی مردم، راه‌آهن کشور به‌سرعت بازسازی شد و اجازه داده نشد این زیرساخت حیاتی برای مدت طولانی متوقف بماند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ایران خواهان پایان همه جنگ‌ها در غرب آسیاست، گفت: ما به‌دنبال ادامه جنگ نیستیم، اما اگر نتوانیم از منافع خود در خلیج فارس، دریای عمان و بنادر خود استفاده کنیم، اجازه نخواهیم داد هیچ کشور دیگری نیز از این منطقه بهره‌برداری کند.

وی افزود: ایران با کشورهای جنوب خلیج فارس روابط دوستانه و برادرانه دارد، اما اگر این کشورها اجازه دهند از خاک آنان علیه منافع ایران استفاده شود، پاسخ قاطع دریافت خواهند کرد و البته امیدواریم از تنبیهی که شدند عبرت بگیرند.

عارف با اشاره به برخی اشتباهات محاسباتی کشورهای منطقه در همراهی با دشمنان ایران گفت: این خطاها موجب شد برخی کشورها در تجاوز دشمن آمریکایی و صهیونیستی، هزینه‌هایی را متحمل شوند و‌ باید از این پس مطابق خواست مردم خودشان و منافع ملی خودشان تصمیمات درست بگیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر آمادگی دولت برای شرایط مختلف خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم خود را «دولت دفاع و سازندگی» می‌داند و از گذشته برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده است و برای بدترین سناریوها نیز آمادگی کامل دارد و می تواند کشور را در یک جنگ تمام عیار و طولانی اداره کند.

وی افزود: ما هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نداریم و با وجود جنگ ۴۰ روزه، هنوز نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نبوده است و انبارهای کشور مملو از کالا است.

معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به تهدیدات ترامپ تصریح کرد: او معمولاً توهمات و تخیلات خود را مطرح می‌کند و مواضعش را به‌طور مکرر تغییر می‌دهد، بنابراین صحبت‌های او که ناشی از لفاظی، دروغ‌گویی و توهمات است، نیازی به پاسخ‌گویی ندارد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس محاسبات دقیق، راهبردهای خود را در پیوند دیپلماسی و میدان پیش می‌برد و حقوق خود را با اقتدار دنبال خواهد کرد.

عارف در پایان گفت: دشمنان هر زمان تحت فشار قرار می‌گیرند، از مسیرهای مختلف درخواست‌هایی مطرح می‌کنند، اما ما به آنان اعتماد نداریم و همواره آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه تهدید حفظ خواهیم کرد.

