بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانهای) تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز جاری به صورت سرزده از دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانهای) تهران بازدید به عمل آورد.
به گزارش ایلنا،علی صالحی به صورت سرزده از شعب تحقیق و اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانهای) بازدید کرد.
دادستان تهران در حاشیه این بازدید ضمن نظارت بر نحوه خدمات رسانی به مردم اظهار داشت: با توجه به حضور پرشور ملت شریف ایران در تمام عرصهها و اینکه مردم ولایت مدار ایران در هر شرایطی از نظام و انقلاب حمایت کردهاند ما نیز وظیفه داریم که به نحو احسن به امورات مردم رسیدگی و خدمتگزارشان باشیم و دادسرای تهران همیشه با تمام قوا پای کار ملت شریف ایران است.
دادستان تهران ضمن گفتوگوی مستقیم با مراجعه کنندگان و صدور دستورات قضایی لازم در این ناحیه افزود: مردم اطمینان داشته باشند که با حضور مستمر همکاران اداری و قضایی و تلاشهای شبانه روزی ایشان روند رسیدگی به شکایات آنان بی وقفه ادامه خواهد داشت.
در این بازدیدها، علی صالحی با حضور در جمع قضات و کارکنان دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پروندههای قضایی، فرآیندهای اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت و رهنمودها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.