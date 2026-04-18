پیام تبریک دادستان کل کشور به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی
دادستان کل کشور با صدور پیامی فرا رسیدن ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، پیام حجت السلام و المسلمین محمد موحدیآزاد بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
به مناسبت فرارسیدن روز ارتش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تلاشها، فداکاریها و مجاهدتهای نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، این روز را به فرمانده کل قوا، فرماندهان، کارکنان و تمامی تلاشگران پرتلاش این مجموعه تبریک عرض مینمایم.
کوشش شبانهروزی و مسئولانه آنان در پاسداری از مرزها، حفظ امنیت و مراقبت از آرامش مردم، همواره شایسته تقدیر بوده و نقش مهمی در تقویت ثبات کشور داشته است.
ارتش به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت، با برخورداری از توان دفاعی، تخصص نیروهای کارآزموده و آمادگی عملیاتی، در رخدادهای مختلف؛ از مأموریتهای میدانی گرفته تا حضور مؤثر در شرایط بحرانی و حوادث طبیعی همواره همراه مردم بوده و با تعهد و مسئولیتپذیری، در مسیر صیانت از جان، مال و آسایش جامعه تلاش کرده است.
این روز فرصت مغتنمی است برای تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران ارتش و قدردانی از خدمات ارزنده همه کارکنانی که با روحیه ایثار و وظیفهشناسی به کشور در تمامی ادوار بهویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم خدمت میکنند.
ضمن تبریک مجدد این روز، توفیق روزافزون همه خدمتگزاران ارتش را در انجام مأموریتهای محوله و اعتلای هرچه بیشتر توان دفاعی و امدادی کشور، از خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج) و در مسیر تحقق منویات فرمانده کل قوا مسئلت دارم.
محمد موحدیآزاددادستان کل کشور»