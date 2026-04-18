پیام تبریک دادستان کل کشور به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی

به گزارش ایلنا، پیام حجت السلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

به مناسبت فرارسیدن روز ارتش، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره تلاش‌ها، فداکاری‌ها و مجاهدت‌های نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، این روز را به فرمانده کل قوا، فرماندهان، کارکنان و تمامی تلاشگران پرتلاش این مجموعه تبریک عرض می‌نمایم.

کوشش شبانه‌روزی و مسئولانه آنان در پاسداری از مرزها، حفظ امنیت و مراقبت از آرامش مردم، همواره شایسته تقدیر بوده و نقش مهمی در تقویت ثبات کشور داشته است.

ارتش به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت، با برخورداری از توان دفاعی، تخصص نیروهای کارآزموده و آمادگی عملیاتی، در رخدادهای مختلف؛ از مأموریت‌های میدانی گرفته تا حضور مؤثر در شرایط بحرانی و حوادث طبیعی همواره همراه مردم بوده و با تعهد و مسئولیت‌پذیری، در مسیر صیانت از جان، مال و آسایش جامعه تلاش کرده است.

این روز فرصت مغتنمی است برای تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران ارتش و قدردانی از خدمات ارزنده همه کارکنانی که با روحیه ایثار و وظیفه‌شناسی به کشور در تمامی ادوار به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم خدمت می‌کنند.

ضمن تبریک مجدد این روز، توفیق روزافزون همه خدمتگزاران ارتش را در انجام مأموریت‌های محوله و اعتلای هرچه بیشتر توان دفاعی و امدادی کشور، از خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و در مسیر تحقق منویات فرمانده کل قوا مسئلت دارم.

محمد موحدی‌آزاددادستان کل کشور»

