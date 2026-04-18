پیام فرمانده کل قوا به مناسبت روز ارتش و سالروز تولد رهبر شهید

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای فرمانده کل قوا در پیامی، ضمن تبریک روز ارتش به همه‌ی ارتشیان و خانواده‌های ارجمند ایشان و ملت بزرگ ایران، پیروزی انقلاب اسلامی را پایان دوران ضعف تحمیلی دشمن به ارتش دانستند و به دلاوری‌های اخیر برای دفاع از آب و خاک و پرچم ایران پرداختند.

همچنین به مناسبت سالروز تولد رهبر شهید در بخشی از این پیام به تلاش‌های ایشان برای حفظ ارتش در مقابل نغمه‌های شوم انحلال آن و سپس برای ارتقاء توانمندی‌های آن اشاره کردند.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنیانٌ مَرصوصٌ﴿صف:۴﴾

(ترجمه: خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند گوئی بنایی آهنین‌اند.)

بیست و نهم فروردین ماه، خجسته زادروز ارتش جمهوری اسلامی ایران که به ابتکار حکیمانه خمینی کبیر رحمت‌الله علیه به این عنوان نامگذاری شد را به همه‌ی ارتشیان و خانواده‌های ارجمند ایشان و ملت بزرگ ایران تبریک میگویم.

پیروزی انقلاب اسلامی، خطّ فاصل بین دو مقطع از حیات ارتش به شمار میرود و باید آن را پایان دوران ضعفی دانست که از سوی دشمنان این آب و خاک و به دست خائنین داخلی بر ارتش و ارتشیان دلاور و صادق کشور تحمیل شده بود. از آن پس ارتش، در جای صحیح خود ایستاد و به جای آنکه متعلق به نظام طاغوتی و فاسد پهلوی باشد در آغوش گرم ملت قرار گرفت که براستی ارتش فرزند ملت است و از دل خانه‌های مردم برمی‌آید. بزودی ارتش در مقابل نقشه‌های شوم امریکا و بازماندگان طاغوت پهلوی و تجزیه‌‌طلبانی که ایرانی از هم‌گسسته میخواستند، ایستاد و حماسه‌ها آفرید.

ارتش اسلام اینک همچون دو جنگ تحمیلی سابق، دلاورانه از آب و خاک و پرچمی که به آن تعلق دارد دفاع میکند و با تکیه‌گاه قوی الهی و مردمی خود و در صفوفی متراکم و مستحکم، دوشادوش دیگر مجاهدان نیروهای مسلح با دو ارتش رأس جبهه‌ی کفر و استکبار، پنجه در پنجه درافکنده و ضعف و مَذِلَّت آنان را در انظار جهانیان نمایان ساخته است؛ همانطور که پهپادهای آن صاعقه‌وار بر جانیان امریکایی و صهیونی وارد می‌آید، نیروی دریایی دلاورش آماده است تا تلخی شکست‌های جدیدی را به کام دشمنان بچشاند.

از سوئی دیگر بیست‌ و نهم فروردین ماه سالروز تولد یگانه‌ی دوران، رهبر عظیم‌الشأن شهیدمان هم هست؛ کسی که بیشترین تلاش را از دهه‌ی اول انقلاب برای حفظ ارتش در مقابل نغمه‌های شوم انحلال آن و سپس برای ارتقاء توانمندیهای آن در جهات مختلف به‌عمل آورد.

بی‌شک خطّ ترقی توانمندیهای مختلف این نهاد مردمی اصیل که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور را پاسداری میکند باید بطور مضاعف پیگیری شود و باذن‌ الله در افقی نزدیک تدابیر لازمه برای تحقق آن صادر خواهد شد.

در این مسیر توجه به چهره‌‌ی قهرمانانی که در نسلهای متمادی مدیریتی در پنج دهه‌ی اخیر، ارتش را هدایت و راهبری نمودند و بسیاری از ایشان در خیل شهیدان قرار گرفتند و برنامه‌ها و اقدامات آنان و همچنین مرام بزرگوارانه و خالصانه ایشان، درس‌آموز و الهام‌بخش همه‌ اجزاء نیروهای مسلح خواهد بود. از بزرگانی نظیر قرنی، فلاحی، نامجو، فکوری، بابائی، ستاری، اردستانی، و صیاد شیرازی گرفته تا آخرین شهیدان نامدار آن سیدعبدالرحیم موسوی، و عزیز نصیرزاده.

سلام و درود خداوند متعال بر همه‌ی مجاهدان ارتش جمهوری اسلامی ایران از امراء و فرماندهان آن گرفته تا کارکنان و سربازان خاموش و گمنامش؛ و سلام و درود خداوند متعال بر همه ایثارگران و جانبازان آن و سلام و رحمت خاصه‌ی حضرتش بر خانواده‌های مکرّم همه‌ی شهیدان جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونی علیه ملت بزرگ ایران. والسّلام و علیکم و رحمت‌الله و برکاته.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۹/فروردین/۱۴۰۵

