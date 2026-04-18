اطلاعیه استانداری هرمزگان درباره صدای انفجار در محدوده کوه گنو
استانداری هرمزگان در پی شنیدهشدن صدای انفجار و مشاهده دود در محدوده کوه گنو، اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان و ساکنان مناطق اطراف کوه گنو میرساند صدای انفجار شنیدهشده در ساعات اخیر مربوط به انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده و باقیمانده از حملات دشمن بوده است.
بنابر اعلام استانداری، این عملیات توسط تیمهای متخصص و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و فنی انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان در روز شنبه ۲۹ فروردین، این فرایند کاملاً تحت نظارت انجام گرفته و هیچگونه خطری متوجه غیرنظامیان، محیط زیست یا تأسیسات منطقه نیست.