اطلاعیه استانداری هرمزگان درباره صدای انفجار در محدوده کوه گنو

استانداری هرمزگان در پی شنیده‌شدن صدای انفجار و مشاهده دود در محدوده کوه گنو، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان و ساکنان مناطق اطراف کوه گنو می‌رساند صدای انفجار شنیده‌شده در ساعات اخیر مربوط به انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده و باقی‌مانده از حملات دشمن بوده است.

بنابر اعلام استانداری، این عملیات توسط تیم‌های متخصص و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و فنی انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان در روز شنبه ۲۹ فروردین، این فرایند کاملاً تحت نظارت انجام گرفته و هیچ‌گونه خطری متوجه غیرنظامیان، محیط زیست یا تأسیسات منطقه نیست.

