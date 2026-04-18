به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست تخصصی شبکه رهبران پارلمانی (IPU) که با محوریت سلامت زنان، کودکان و نوجوانان برگزار شد، سخنرانی کرد.

این نشست که زیرمجموعه سازمان بهداشت جهانی (WHO) و با همکاری یکی از نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه بحران‌های انسانی ترتیب یافته بود، میزبان نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف بود.

در ابتدای این جلسه، هر یک از کشورها به بیان دستاوردها و پیشرفت‌های خود در حوزه سلامت گروه‌های آسیب‌پذیر پرداختند. اما نماینده ایران در سخنرانی خود، رویکردی متفاوت را در پیش گرفت و با تمرکز بر پیامدهای جنگ تحمیلی علیه ایران، تصویری واقعی از آسیب‌های وارده به غیرنظامیان و زیرساخت‌های درمانی ارائه داد.

رفیعی با اشاره به شهدای کودک، نوجوان و حتی نوزادان در جریان حملات، گفت: جنگی که به‌صورت ظالمانه علیه کشور ما تحمیل شد، خدمات بهداشتی و درمانی را دچار اختلال جدی کرد و نه‌تنها بیمارستان‌ها و شیرخوارگاه‌ها بمباران شدند، بلکه مراکز علمی و دانش‌بنیانی مانند انستیتو پاستور هدف حملات مکرر قرار گرفت.

وی با تأکید بر پیشینه درخشان این مرکز افزود: انستیتو پاستور ایران، اولین مرکز تولید واکسن در خاورمیانه بود که نقشی بی‌بدیل در تأمین سلامت منطقه ایفا می‌کرد. این مرکز در دوران جنگ تحمیلی، نه یک بار، بلکه دو بار مورد بمباران هوایی قرار گرفت؛ جنایتی که هدف آن فلج کردن توان علمی و درمانی ایران و محروم کردن مردم منطقه از خدمات حیاتی بود.

نماینده ایران در این نشست خاطرنشان کرد: انستیتو پاستور ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه و عدم همکاری‌های بین‌المللی، نه‌تنها نیاز داخلی به واکسن را تأمین می‌کرد، بلکه به تمام کشورهای منطقه نیز خدمت می‌رساند. متأسفانه این مرکز در یک حمله دو مرحله‌ای در طول یک روز مورد آسیب قرار گرفت و این نمونه بارز جنایت جنگی علیه زیرساخت‌های بهداشتی است.

رفیعی در ادامه با اشاره به آمار منتشرشده از تعداد مجروحان، تأکید کرد که این حملات مغایر با تمام قوانین بین‌المللی و مصداق آشکار جنایت جنگی است.

رفیعی تصریح کرد: جلسه بعدی را باید به مستندسازی خدمات بهداشتی ایران پیش از جنگ و پس از جنگ اختصاص دهیم. ما در ایران بودیم و شاهد بسیاری از رویدادها هستیم. این را باید دستاوردی مهم به شمار آوریم که نشان دهد چه اتفاقی افتاده است. خدمات بهداشتی‑درمانی ایران، چه با وجود تحریم‌های بی‌سابقه با بهترین کیفیت برقرار بود، چه حتی در زمان جنگ - این تأکیدی بود از سوی نماینده سازمان بهداشت جهانی به حاضران.

