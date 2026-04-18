پیام رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی به مناسبت روز ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام امیر سرتیپ آراسته رئیس هیئت معارف جنگ شهید علی سپهبد صیاد شیرازی به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص»

(صف آیه۴)

روز ۲۹ فروردین امسال (روز ارتش و روز نیروی زمینی)، روزی است که در آن شکوه ارتش با صلابت ملت در میدان حضور متجلی شده است.

ملت عزیز ایران اسلامی،

امروز فرزندان شما در قامت ارتش قهرمان در سنگر استوار استقامت و فداکاری ایستاده‌اند تا به دنیا نشان دهند «بنیاد ارتش این ملت بر ستون‌های ایمان و غیرت استوار گشته و این سرزمین تسلیم شدنی نیست.»

پیشکسوتان دفاع مقدس در هیئت معارف جنگ بر این باورند که آنچه این ارتش جان فدای ملت را از همه ارتش‌های جهان متمایز می‌سازد، نه تنها سلاح، تجهیزات، انضباط و آموزش، بلکه عقیده، ایمان، ولایتمداری و فرمانبرداری از فرماندهی معظم کل قوا در زمان حضرت امام کبیر فقید، سپس امام شهید سعید و اینک نیز حضرت امام حکیم رشید آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است.

اینجانب روز ۲۹ فروردین را که نماد ایستادگی و اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران است، به ملت سرافراز ایران و تمامی ارتشیان سربلند تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

سرتیپ ناصر آراسته