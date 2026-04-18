سخنگوی ارتش:
تهاجم ارتش به بیش از ۴۰ نقطه نظامی راهبردی در سرزمینهای اشغالی
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بیش از ۴۰ نقطه نظامی راهبردی دشمن در سرزمینهای اشغالی هدف قرار گرفت گفت: فرماندهان ارتش در تجمعات مردمی در میادین شهرها حضور یافته و درباره ابعاد جنگ و دستاوردهای آن با مردم گفتوگو کرده و خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (۲۹ فروردین) در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سوم سیما، با اشاره به اینکه روز ارتش نخستین مناسبت تعیینشده در نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: تنها دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در شرایطی که برخی جریانها با طرح شعارهایی نظیر «جامعه بیطبقه توحیدی» و «ارتش خلقی» به دنبال انحلال ارتش بودند، حضرت امام خمینی (ره) با درک عمیق و نگاه راهبردی، این توطئه را خنثی کردند.
وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) در ۲۸ فروردین سال ۱۳۵۹ با صدور پیامی، از ارتش خواستند با سازوکار نظامی در خیابانها رژه برگزار کند و از مردم نیز خواستند از ارتش حمایت کنند؛ اقدامی که موجب تثبیت و حفظ ارتش جمهوری اسلامی ایران شد.
ارتش با سرکوب قائلههای تجزیهطلبی ایران را از خطر تجزیه نجات داد
سخنگوی ارتش با اشاره به تحولات پس از این تصمیم تاریخی تصریح کرد: رخدادهای بعدی نشان داد دشمنان نقشههای شومی برای کشور در سر داشتند؛ از جمله قائلههای تجزیهطلبی در پنج استان مرزی که ارتش بهعنوان تنها نیروی نظامی کشور در آن مقطع وارد عمل شد و با سرکوب این تحرکات، ایران را از خطر تجزیه نجات داد. وی ادامه داد: وقوع جنگ تحمیلی نیز نشان داد کسانی که شعار انحلال ارتش را مطرح میکردند، چه اهدافی را دنبال میکردند و نامگذاری روز ارتش، ریشه در همان نگاه ژرف و آیندهنگرانه امام راحل داشت.
ارتش در دورههای مختلف پایبندی به شعار «ارتش فدای ملت» را اثبات کرده است
امیر سرتیپ اکرمینیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریتهای ذاتی ارتش گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب وظایف مصرح در قانون اساسی یعنی حفظ استقلال، صیانت از نظام و پاسداری از تمامیت ارضی کشور عمل کرده و در کنار آن، با اجرای مأموریتهای مردمیاری، همواره در کنار ملت بوده است.
وی افزود: ارتش در دوران دفاع مقدس، بازسازی و سازندگی، مقابله با حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و همچنین در دوره شیوع کرونا، عملاً نشان داده که به شعار «ارتش فدای ملت» پایبند است.
تهاجم ارتش به بیش از ۴۰ نقطه نظامی راهبردی در سرزمینهای اشغالی
سخنگوی ارتش درباره نقش این نیرو در جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد: در این جنگ، علاوه بر بهرهگیری از پهپادها، از موشکهای کوتاهبرد و میانبرد نیز استفاده شد و بیش از ۴۰ نقطه نظامی راهبردی دشمن در سرزمینهای اشغالی هدف قرار گرفت.
وی تصریح کرد: از جمله این اهداف، بخشهای نظامی فرودگاه بنگوریون و همچنین پایگاههای آمریکا در منطقه بود که در چندین مرحله مورد اصابت قرار گرفتند.
نیروی زمینی ارتش با پهپادها و موشکهای میانبرد و کوتاهبرد اهداف دشمن را مورد اصابت قرار داد
امیر اکرمینیا با اشاره به نقش نیروی زمینی ارتش گفت: این نیرو با شلیک موشکهای کوتاهبرد و میانبرد، اهداف دشمن را در منطقه مورد اصابت قرار داد، با پهپادها سرزمینهای اشغالی را هدف قرار داد و در عین حال با آمادگی کامل، مانع از هرگونه نفوذ زمینی دشمن شد.
وی افزود: دشمن در این جنگ هرگز جرأت ورود به جنگ زمینی را پیدا نکرد که این امر ناشی از آمادگی بالای نیروی زمینی ارتش بود.
ماجرای عملیات ناموفق دشمن در اصفهان
سخنگوی ارتش با اشاره به عملیات ناموفق دشمن در جنوب اصفهان و مقابله نیروهای مسلح با این اقدام متجاوزانه دشمن، گفت: در جریان یک اقدام نفوذی دشمن در ۱۶ فروردین، نیروهای زمینی ارتش بهسرعت وارد عمل شدند و این تهدید را خنثی کردند.
وی ادامه داد: در این عملیات، شهید امیر سرتیپ دوم مسعود زارع، استاد و فرمانده دانشکده پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش، با استفاده از تسلیحات دوشپرتاب، یک فروند هواپیمای C-130 آمریکایی را مورد اصابت قرار داد که این اقدام منجر به فرود اضطراری هواپیما و ناکامی کامل عملیات دشمن شد.
امیر اکرمینیا در ادامه با اشاره به اقدامات قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتمالانبیا (ص) خاطرنشان کرد: قرارگاه مشترک پدافند هوایی تحت نظر ارتش جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و یگانهای پدافند ارتش و بخش پدافندی نیروی هوافضای سپاه را تحت کنترل عملیاتی دارد؛ موضوعی که نشاندهنده انسجام و هماهنگی کامل در حوزه دفاع هوایی کشور است.
وی با اشاره به عملکرد قرارگاه مشترک پدافند هوایی در این جنگ افزود: این قرارگاه در این نبرد خوش درخشید؛ بهگونهای که بیش از ۱۷۰ فروند پهپاد پیشرفته دشمن مورد اصابت قرار گرفت و ساقط شد و همچنین جنگندههای متخاصم نیز در چندین نوبت هدف قرار گرفته و منهدم شدند. این موفقیتها نشاندهنده نقش کلیدی قرارگاه پدافند و نیروی پدافند هوایی ارتش است.
حملات نیروی هوایی ارتش در جنگ اخیر به پایگاههای تجزیهطلبان در اربیل عراق و پایگاههای آمریکا در منطقه
سخنگوی ارتش با اشاره به اقدامات نیروی هوایی در جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: در حوزه نیروی هوایی نیز در روزهای ابتدایی جنگ، چندین سورتی پرواز عملیاتی علیه پایگاههای تجزیهطلبان در اربیل عراق انجام شد و همزمان پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه نیز با عملیاتهای هوایی هدف قرار گرفتند.
وی ادامه داد: نیروی هوایی تا روزهای پایانی جنگ نیز با بهرهگیری از پهپادهای خود به عملیات علیه دشمن ادامه داد و نقش مؤثری در تداوم فشار عملیاتی ایفا کرد.
نیروی دریایی ارتش اجازه نداد ناوهای آمریکایی به سواحل کشور نزدیک شوند
امیر اکرمینیا در ادامه با اشاره به نقش نیروی دریایی ارتش گفت: این نیرو با بهرهگیری از موشکهای دریاپایه، شناورهای بدون سرنشین و پهپادهای دریایی (شهپادها)، اهداف دشمن در سرزمینهای اشغالی و پایگاههای آن در منطقه را مورد اصابت قرار داد.
وی تأکید کرد: یکی از اقدامات مهم نیروی دریایی، جلوگیری از نزدیک شدن ناوهای آمریکایی به سواحل کشور بود؛ بهطوری که با رصد و مراقبت مستمر، هرگز اجازه داده نشد ناوشکنهای آمریکایی از جمله ناو «آبراهام لینکلن» به آبهای نزدیک جمهوری اسلامی ایران نزدیک شوند.
سخنگوی ارتش با اشاره به هماهنگی سایر بخشها خاطرنشان کرد: علاوه بر یگانهای عملیاتی، سایر نیروها نیز بهعنوان عناصر ستادی، پشتیبانی مؤثری از رزمندگان در حوزههای صفی و عملیاتی داشتند.
ایجاد پیوند عمیق و قلبی میان مردم و نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی سوم
امیر اکرمینیا در ادامه به نقش مردم در این جنگ اشاره کرد و گفت: در جریان این نبرد، یک پیوند عمیق و قلبی میان مردم و نیروهای مسلح شکل گرفت؛ بهگونهای که این ارتباط بهصورت دوطرفه و مستمر برقرار بود.
وی افزود: حضور مردم در صحنه، از جمله حضور خانوادهها و حتی کودکان با لباسهای ارتشی و نظامی در میادین، تأثیر بسیار زیادی در افزایش روحیه رزمندگان داشت و این موضوع بهوضوح در جبههها قابل مشاهده بود.
سخنگوی ارتش ادامه داد: در محاسبات قدرت ملی، نقش مردم و جمعیت بسیار تعیینکننده است و این حضور گسترده نشان داد که باید وزن بیشتری برای مردم در این محاسبات قائل شد؛ موضوعی که بهنوعی معادلات را نیز تغییر داد.
وی تصریح کرد: این حمایت مردمی، علاوه بر ایجاد حس غرور، احساس مسئولیت نیروهای مسلح را نیز افزایش داد؛ بهگونهای که رزمندگان با انگیزه مضاعف در مسیر تنبیه متجاوز و جلوگیری از تکرار تجاوز تلاش کردند.
برنامههای روز ارتش امسال؛ از حضور فرماندهان در میان مردم تا ادای احترام به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی
امیر اکرمینیا در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای روز ارتش اشاره کرد و گفت: از روزهای گذشته، برنامههایی از جمله رژه موتورسواران دژبان ارتش، حضور گسترده فرماندهان در نمازهای جمعه و سخنرانی در مراکز استانها و شهرستانها برگزار شده است.
وی افزود: همچنین فرماندهان ارتش در تجمعات مردمی در میادین شهرها حضور یافته و درباره ابعاد جنگ و دستاوردهای آن با مردم گفتوگو کرده و خواهند کرد. سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: امروز نیز مراسم تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) در حرم مطهر ایشان برگزار میشود و این برنامهها در روزهای آینده نیز با حضور نیروهای ارتش در میان مردم ادامه خواهد داشت.
خدمات بیش از ۱۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی ارتش به مردم در جنگ تحمیلی سوم
امیر اکرمینیا در پاسخ به سوالی درباره حضور بانوان در ارتش گفت: بانوان در ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان فعالیت دارند و نقش بسیار مهمی نیز در این بخش ایفا کردهاند.
وی افزود: در جریان جنگ اخیر، مجموعه بهداشت و درمان ارتش با بهرهگیری از بیش از ۱۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی، خدمات گستردهای به مردم ارائه کرد که بخش عمده این خدمات توسط بانوان انجام شد.
سخنگوی ارتش در پایان ضمن قدردانی از کادر درمان ارتش تأکید کرد: این عزیزان در خط مقدم خدمترسانی قرار داشتند و نقش آنها در پشتیبانی از جبههها و خدمت به مردم، نقشی تعیینکننده و قابل تقدیر است.
نظر سخنگوی ارتش پویش مردمی «جانفدا»
امیر اکرمینیا در پاسخ به سوالی درباره پویش مردمی «جانفدا» اظهار کرد: در محاسبات قدرت ملی، همواره مؤلفه جمعیت و نقش مردم مورد توجه قرار میگیرد و در تحلیلهای راهبردی نیز این موضوع لحاظ میشود.
وی افزود: اما در جنگ اخیر، ما با یک پدیده متفاوت و بهنوعی یک جلوه ویژه از حضور مردمی مواجه بودیم؛ چه در تجمعات میدانی و چه در فضای مجازی تحت عنوان «جانفدا» که نشاندهنده عمق پیوند مردم با نیروهای مسلح بود. سخنگوی ارتش تصریح کرد: به نظر میرسد وزن مؤلفه مردم در محاسبات قدرت ملی دچار تحول شده و باید سهم بیشتری برای آن در نظر گرفت؛ چراکه این حضور گسترده و پرشور، قطعاً در محاسبات و ارزیابیهای دشمنان نیز تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: دشمنان وقتی با چنین حضور میلیونی و حمایت گسترده مردمی مواجه میشوند، ناگزیر این مؤلفه را در تحلیلها و تصمیمگیریهای خود لحاظ میکنند.
امیر اکرمینیا در پایان با اشاره به در پیش بودن ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، این مناسبت را به دختران ایران اسلامی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که کشور با اتکا به این سرمایههای انسانی، مسیر پیشرفت و اعتلای خود را با شتاب بیشتری طی کند.