به گزارش ایلنا، حسام‌الدین آشنا در شبکه ایکس نوشت: مذاکره کنندگان ایرانی از ترکمانچای تا اسلام آباد را متهم نکنید.

آنها (به جز وثوق الدوله) از عباس میرزا تا نبوی، ولایتی، لاریجانی ها، روحانی، ظریف، خرازی، جلیلی، امیرعبداللهیان، باقری، عراقچی و قالیباف با اختلاف در تاکتیک و نه استراتژی با توجه به توان و منافع ملی به مردم خیانت نکرده اند.

