نیکزاد در حاشیه بازدید از فرودگاه مهرآباد مطرح کرد:
عزم راسخ برای از سرگیری فوری پروازها
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از زیرساختهای آسیبدیده فرودگاه مهرآباد، با تاکید بر ماهیت کاملاً غیرنظامی این فرودگاه، تعرض به هواپیماهای مسافربری را اقدامی دور از قواعد انسانی خواند و از عزم جدی وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری برای از سرگیری پروازها در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین به همراه رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، از بخشهای مختلف فرودگاه مهرآباد که در پی اتفاقات اخیر دچار آسیب شدهاند، بازدید کردند و در نشستی با حضور مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و سایر مسئولان حوزه حمل و نقل هوایی و وزارت راه وشهرسازی به بررسی ابعاد و حجم خسارتها و نحوه و زمان بازگشت فرودگاهها به چرخه خدمات پرداختند.
نیکزاد در حاشیه این بازدید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امروز توفیقی حاصل شد تا به اتفاق اعضای کمیسیون عمران و مسئولان محترم وزارت راه و شهرسازی، وضعیت فرودگاه مهرآباد را از نزدیک بررسی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به سوابق تاریخی هدف قرار گرفتن اهداف مسافربری، تصریح کرد: جهت استحضار مردم عزیزمان یادآوری میکنم که در سال ۱۳۶۷ نیز جنایتی علیه پرواز مسافربری ۶۵۵ رخ داد و پس از آن جنایت، به جای تنبیه فرمانده ناوی که موشک شلیک کرده بود، به او مدال داده شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: همه مردم ایران و دنیا میدانند که مهرآباد یک فرودگاه مسافربری است و هیچگونه تشکیلات نظامی در آن وجود ندارد. طرف مقابل که ادعای اشراف اطلاعاتی دارد، به دلیل اینکه در جبهه نظامی با شکست مواجه شده، در کمال ناجوانمردی به هواپیماهای مسافربری ما تعرض کرده است؛ اقدامی که کاملاً دور از انسانیت، مروت و قواعد جنگی است.
نیکزاد با تقدیر از تلاشهای بیوقفه متخصصان داخلی هوانوردی گفت: ما امروز به اینجا آمدیم تا به مجموعه سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهها و وزارت راه و شهرسازی عرض خداقوت داشته باشیم. عزم این عزیزان برای از سرگیری پروازها در کوتاهترین زمان ممکن، بسیار راسخ است.
وی در پایان با تاکید بر تداوم پویایی و مقاومت صنعت هوایی کشور خاطرنشان کرد: با تکیه بر تجربیات ۴۷ سالهای که در سایه تحریمهای همهجانبه علیه هوانوردی غیرنظامی و مسافربری به دست آمده، متخصصان ما در همین شرایط تحریم بزرگ شده و صنعت هوایی را زنده نگه داشتهاند. امیدواریم در اسرع وقت زمانبندیها اعلام شده و پروازها از سر گرفته خواهد شد؛ به حول و قوه الهی دوباره پرواز خواهیم کرد و آسمان در اختیار ایران خواهد بود.