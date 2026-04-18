به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: ترامپ آدم خیلی جلفی است! در هر نوع مذاکره و معامله و توافقی با هر کشوری چه دوست، چه رقیب و چه دشمن، اصرار دارد که خود را برنده و پیروز مطلق و طرف مقابل را شکست‌خورده و تسلیم‌شده معرفی کند!

وی افزود: در کشورهای دیگر، دولت‌ها به این جلف‌بازی‌ها واقفند و تره هم برایش خرد نمی‌کنند. در نتیجه کاری را که به نفع کشورشان باشد پیش می‌برند و ترامپ را هم به آن داستان لوطی و مخنث عبید زاکانی حوالت می‌دهند!

زیدآبادی یادآور شد: در کشور ما اما عده‌ای گویی اصرار دارند هر حرف ترامپ را جدی بگیرند! این اصرار برای چیست؟ به حرف‌های او اعتماد دارند؟ به نظام تصمیم‌گیری کشور بی‌اعتمادند؟ یا اینکه در پی بهانه‌‌اند تا وسط این آتش، از دود آن قبایی برای خود بدوزند؟

