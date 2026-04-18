آخوندی مطرح کرد:
صبور باشیم و منتظر نتیجه
وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید گفت: به هنگام جنگ و دفاع از ایران ما همچنانکه باید دست و بازوی رزمندگان و مدافعان این مرزوبوم را ببوسیم باید به دیپلماتهای کشور نیز اعتماد داشته باشیم.
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
به هنگام جنگ و دفاع از ایران ما همچنانکه باید دست و بازوی رزمندگان و مدافعان این مرزوبوم را ببوسیم باید به دیپلماتهای کشور نیز اعتماد داشته باشیم و حرمت آنان را نگاه داریم. من از آنچه میگذرد هیچ اطلاعی ندارم لیکن بیگمان، هیچ دیپلماتی سر خود مطلبی را نمیگوید و بدون هماهنگیهای لازم اعلام موضع نمیکند. صبور باشیم و منتظر نتیجه.