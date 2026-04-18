در حاشیه اجلاس IPU مطرح شد؛
پاسخ متکی به سخنان بیادبانه نماینده بحرین
به گزارش ایلنا، منوچهر متکی در اجلاس اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در استانبول در پاسخ به اتهامات بیاساس نماینده بحرین گفت: سخنان بیادبانه نماینده بحرین به گونهای بود که گویی عامل آمریکا و اسرائیل سخن میگوید.
وی ادامه داد: برای چه هدفی پایگاه پنجم دریایی آمریکای تروریست را در بحرین مستقر کردید؟ شهر کوچک بحرین، سه میلیون متر مربع از این سرزمین را علاوه بر امکانات فرودگاهی، هتلها و سایر موارد، در اختیار آمریکا قرار داده و از این پایگاه به عنوان پایگاه پنجم دریایی آمریکا علیه اهداف کشور ما استفاده میشد و علاوه بر اهداف نظامی، اهداف غیرنظامی، صنعتی، اقتصادی و رفاهی مردم ما نیز بمباران شد.
متکی ادامه داد: ۴۰ سال است که حقوق تروریستهای آمریکایی حتی حقوق آشپزهای آنان و خرید تجهیزات نظامی آنها میپردازد؛ امروز مشخص شد که این پایگاهها صرفا علیه امنیت و منافع ایران تأسیس شدهاند. اگر تا به حال اقدامی نکردیم به این دلیل بود که منتظر استفاده از این پایگاهها بودیم. اکنون که تسهیل کردید و در واقع در جنگ تجاوزکارانه آنها شریک هستید.