به گزارش ایلنا، منوچهر متکی در اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) در استانبول در پاسخ به اتهامات بی‌اساس نماینده بحرین گفت: سخنان بی‌ادبانه نماینده بحرین به گونه‌ای بود که گویی عامل آمریکا و اسرائیل سخن می‌گوید.

وی ادامه داد: برای چه هدفی پایگاه پنجم دریایی آمریکای تروریست را در بحرین مستقر کردید؟ شهر کوچک بحرین، سه میلیون متر مربع از این سرزمین را علاوه بر امکانات فرودگاهی، هتل‌ها و سایر موارد، در اختیار آمریکا قرار داده و از این پایگاه به عنوان پایگاه پنجم دریایی آمریکا علیه اهداف کشور ما استفاده می‌شد و علاوه بر اهداف نظامی، اهداف غیرنظامی، صنعتی، اقتصادی و رفاهی مردم ما نیز بمباران شد.

متکی ادامه داد: ۴۰ سال است که حقوق تروریست‌های آمریکایی حتی حقوق آشپزهای آنان و خرید تجهیزات نظامی آن‌ها می‌پردازد؛ امروز مشخص شد که این پایگاه‌ها صرفا علیه امنیت و منافع ایران تأسیس شده‌اند. اگر تا به حال اقدامی نکردیم به این دلیل بود که منتظر استفاده از این پایگاه‌ها بودیم. اکنون که تسهیل کردید و در واقع در جنگ تجاوزکارانه آن‌ها شریک هستید.

انتهای پیام/