به گزارش ایلنا، علیرضا منادی سفیدان رئیس با ارائه تحلیلی از وضعیت آموزش غیرحضوری در کشور، گفت: در برخی مناطق، متأسفانه دسترسی دانش‌آموزان به اینترنت و گوشی هوشمند با محدودیت‌هایی مواجه است و این مسئله عملاً یکی از موانع تحقق عدالت آموزشی در کشور به شمار می‌رود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت رسانه ملی به‌عنوان یک بستر فراگیر، یک راهکار جبرانی مهم است؛ چراکه تلویزیون در بیش از ۹۵ تا ۹۸ درصد نقاط کشور در دسترس قرار دارد و شبکه آموزش نیز به‌صورت فعال در حال ارائه محتوای آموزشی است. البته باید توجه داشت که آموزش تلویزیونی به‌دلیل ماهیت یک‌سویه، نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین آموزش تعاملی در بسترهای آنلاین شود و صرفاً نقش مکمل را ایفا می‌کند.

منادی سفیدان ادامه داد: در حوزه آموزش‌های برخط نیز بسترهایی مانند شبکه «شاد» توانسته‌اند پوشش نسبتاً مناسبی ایجاد کنند، اما در مقاطعی با مشکلات فنی مواجه بودند که با افزایش تعداد سرورها، بخشی از این مسائل برطرف شده و پیگیری‌ها برای رفع کامل موانع همچنان ادامه دارد. با این حال، توسعه آموزش مجازی صرفاً به افزایش سرورها محدود نمی‌شود و باید به موضوعاتی مانند کیفیت اینترنت، هزینه دسترسی و امکان استفاده عمومی نیز توجه جدی شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: هم‌افزایی میان وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط، شرط اصلی موفقیت در مدیریت آموزش غیرحضوری است و بدون یک سیاست‌گذاری منسجم، امکان رفع پایدار چالش‌ها وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه تأمین اینترنت آموزشی گفت: در زمینه اینترنت دانش‌آموزی و دانشجویی، تلاش می‌شود با هماهنگی میان وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و ارتباطات، نشست مشترکی برای واگذاری و تأمین اینترنت آموزشی برگزار شود تا دسترسی هدفمند و گسترده‌تری در این حوزه فراهم گردد.

منادی سفیدان افزود: همچنین برنامه‌ریزی شده است نشستی مشترک با رسانه ملی برگزار شود تا از ظرفیت صدا و سیما بیش از سطح فعلی و فراتر از برنامه‌ریزی‌های موجود برای آموزش استفاده شود و این بستر به‌عنوان مکمل آموزش‌های مجازی، نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

وی درباره تأمین اینترنت برای دانش‌آموزان و دانشجویان نیز تأکید کرد: بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، اقدامات لازم برای بهبود دسترسی و تأمین اینترنت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود این موضوع به‌زودی به نتیجه برسد، اما ملاک اصلی، تحقق این وعده‌ها در میدان عمل و بهبود ملموس شرایط آموزشی، به‌ویژه در مناطق محروم است.

دستیابی به عدالت آموزشی مستلزم ایجاد دسترسی برابر برای تمامی دانش‌پژوهان

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات در حال انجام، اگرچه نویدبخش بهبود شرایط آموزش غیرحضوری است، اما عبور از وضعیت فعلی و دستیابی به عدالت آموزشی، مستلزم رفع شکاف دیجیتال و ایجاد دسترسی برابر برای همه دانش‌آموزان و دانشجویان در سراسر کشور خواهد بود. /

