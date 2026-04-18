به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشت:

خیره سازد چشم گردون را فروغ فخرشان

می‌گذارد بر زمینِ زنده هم تأثیرها

ای دلیرانِ وطن، با «زنده باد ایران» به پیش!

شورِ ایمانْتان فزون‌تر باد و زور از شیرها

روز ارتش را به دلاورمردان ارتش و همه مدافعان میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک می‌گویم.

به روان پاک شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه شهدای عزیزی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر جان خود را در راه دفاع از امنیت و اقتدار ایران فدا کردند، درود می‌فرستیم.

همچنین یاد و خاطره غیور مردان ناوشکن دنا را که در جریان جنایت جنگی شنیع آمریکا در آب‌های بین‌المللی به شهادت رسیدند، گرامی می‌داریم.

