اختصاص منابع برای بازسازی واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده در جنگ

به گزارش ایلنا، ابوالقاسم جراره با تاکید بر ضرورت تسریع روند بازسازی واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده در جنگ، گفت: بی تردید دشمن با این هدف به واحدهای تولیدی و صنعتی مهم کشور حمله کرد که همچون دومینو سایر صنایع وابسته به آنها و معیشت مردم را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دشمنان در این اقدام که برخلاف قوانین بین‌المللی در کشورمان انجام دادند دچار یک اشتباه محاسباتی مهم شدند چراکه آنها فراموش کردند طراحی این واحدها توسط مهندسان نخبه کشور صورت گرفته که همچنان برای ترمیم آنها پای کار هستند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: مسئولان مربوطه نیز در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و نفت و سازمان برنامه و بودجه ضمن برآورد خسارات وارد شده به این واحدها برای جبران آنها برنامه ریزی کرده اند کمااینکه وزارت صمت نسبت به تشکیل ستاد تسهیل اقدام کرده است‌ و دولت نیز منابع برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته لازم است این حمایت تمامی صنایع آسیب دیده از کوچک و متوسط تا صنایع بزرگ و مادر را دربرگیرد تا بتوانیم آنها را به سرعت به مدار تولید برگردانیم.

