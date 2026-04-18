سردار طلایی نیک:
تنگه هرمز در کنترل کامل ایران است
سخنگوی وزارت دفاع گفت: مردم غیور ایران با حضور گسترده در عرصههای اجتماعی، پشتوانه اصلی قدرت ملی در شکست دشمن هستند.
به گزارش ایلنا، سردار رضا طلایینیک شامگاه جمعه ۲۸ فروردین در جمع مردم بهار، حضور مردمی را همسو با تلاش رزمندگان در میدانهای جنگ، جبهه مقاومت، دیپلماسی و خدمت دانست و آن را نماد همبستگی و انسجام سراسری در منطقه توصیف کرد.
طلایینیک با بیان اینکه دشمن در هفت عرصه شکست قطعی خورده است، افزود: در سه عرصه دیگر نیز با اتکا بر سه ستون اصلی یعنی «حضور مردم»، «آمادگی رزم نیروهای مسلح» و «دیپلماسی هوشمند»، مقاومت تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت.
وی گفت: ناکامی آمریکا در فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت و تشکیل ائتلاف جهانی علیه ایران، کاملاً مشهود است. همچنین شکست دشمن در تلاش برای مداخله و تسلط بر تنگه هرمز، به فهرست شکستهای او اضافه شد و این تنگه برای همیشه تحت مدیریت هوشمند جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند.
بهگفته معاون وزیر دفاع، تکمیل پیروزیها در سه حوزه باقیمانده با حضور مردم در میدان، آمادگی نیروهای مسلح و هماهنگی دیپلماسی با جبهه مقاومت در حال انجام است و استمرار مبارزه تا تحقق نهایی پیروزی دنبال خواهد شد.
طلایینیک بیان کرد: جبران غرامت و خسارتهای ملی، تنبیه کامل متجاوزان، و مهار تهدیدات علیه ایران و منطقه از جمله اهداف ادامهدار است که هنوز بهطور کامل محقق نشده و در میدان نبرد یا دیپلماسی نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به نقش برجسته ملت ایران در جنگ رمضان، گفت: ملت ایران بهعنوان خلف صالح امام راحل، با تربیت نسلی انقلابی، جهادی، ایمانی و بصیر، به ملتی شاخص و تأثیرگذار در جهان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در این جنگ، مردم ایران در کنار نیروهای مسلح، اصلیترین قدرت پیروزی بودند، تأکید کرد: این ولایتمداری، بصیرت، ایستادگی و هوشمندی که در پرتو انقلاب اسلامی و هدایت امامین انقلاب شکل گرفته، تا ظهور امام زمان (عج) تداوم خواهد داشت و ملت ایران شکستناپذیر باقی خواهد ماند.
طلایینیک درباره تحولات اخیر منطقه، افزود: دشمنان با شکستهای پیدرپی مواجه شدهاند و جمهوری اسلامی ایران توانسته در عرصههای نظامی، امنیتی و سیاسی، جایگاه خود را بهعنوان بازیگر اصلی منطقه تثبیت کند.
معاون وزیر دفاع گفت: رزمندگان با روحیه شهادتطلبی و الهام از مجاهدت شهیدان، توطئههای دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کردند. نخستین هدف دشمن، حمله به زیرساختهای جمهوری اسلامی بود که با واکنش سریع و دقیق نیروهای نظامی، با شکست روبهرو شد و دشمن ناچار به عقبنشینی شد.
طلایینیک همچنین به طرحهای شکستخورده دشمن از جمله توطئه برای فروپاشی نظام اسلامی، تحریک آشوبهای داخلی، تجزیه مناطق مرزی و ایجاد جنگ ترکیبی اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی امروز منسجمتر، مقتدرتر و مردمیتر از گذشته در صحنه ایستاده است.
وی با اشاره به وضعیت تنگه هرمز، اظهار کرد: تثبیت کامل امنیت در این تنگه از بزرگترین پیروزیهای جمهوری اسلامی است. تنگه هرمز بهعنوان گلوگاه انرژی جهان، همچنان تحت کنترل و مدیریت هوشمند ایران قرار دارد و عبور شناورهای نظامی یا وابسته به نیروهای متخاصم از آن ممنوع است. هر گونه تردد تنها در چارچوب آتشبس موقت و صرفاً با مجوز نیروی دریایی سپاه امکانپذیر خواهد بود.
طلایینیک تأکید کرد: وضعیت فعلی در تنگه هرمز موقتی است و در صورت هرگونه فشار بر برادران و خواهران لبنانی، شرایط به حالت قبل بازخواهد گشت. این مجوز محدود و مشروط صرفاً برای نیازهای انسانی و کشورهایی است که در دشمنی با ایران قرار ندارند و این اقدام نشانهای آشکار از اقتدار جمهوری اسلامی و حمایت از محور مقاومت لبنان است.