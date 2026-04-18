«بسم الله الرحمن الرحیم

۲۹ فروردین، روز تجلی غیرت ایمانی و صلابت ولایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و یادگار مبارک امام راحل عظیم الشأن است.

آن هنگام که شجره طیبه ارتش الهی و انقلابی، در دفاع مقدس اول، چهره‌هایی از جنس نور، چون شهیدان صیاد، موسوی، بابایی و ستاری را در دامان خود پروراند، ثابت کرد که جز بر مدار اسلام ناب محمدی نمی‌چرخد. آن حماسه آفرینی، اهریمن بعثی را به زباله‌دان تاریخ انداخت و ارتش را به برکت خون شهدا و زعامت امام شهید، به ساختاری شکست‌ناپذیر و نجات‌بخش در برابر جبهه کفر جهانی بدل ساخت.

امروز، قدرت بازدارنده و ایستادگی خیره‌کننده ارتش مؤمن و پیشرفته، نیاز به تفسیر ندارد؛ با چشم سر می‌توان دید که چگونه دشمن آمریکایی ‑ صهیونی در دفاع مقدس دوم و سوم، زبونی خود را از دستان پولادین این نیروی الهی چشیده است.

این روز شکوهمند را به امیر سرلشکر حاتمی فرمانده محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران و همه ارتشیان غیور ایران اسلامی تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیق روزافزون ایشان را در حفاظت از کیان ایران اسلامی مسئلت دارم. بی‌تردید، این هماهنگی کم‌نظیری که در میدان‌های نبرد بین نیروهای مسلح مقتدر رقم خورده، ما را به جشن پیروزی مطلق بر این دشمنان پلید خواهد رساند.

یاد و نام همه شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی به ویژه امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده و شهدای ناوشکن دنا، گرامی و راهشان پر رهرو باد.»