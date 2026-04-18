عراقچی:
اقتدار امروز ایران، وامدار مجاهدت و فداکاری نیروهای مسلح است
وزیر امورخارجه کشورمان در پیامی به مناسبت روز ارتش نوشت: بی شک، اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی و توفیقات دستگاه دیپلماسی در پاسداری از منافع کشور، وامدار مجاهدتهای خستگیناپذیر و فداکاریهای نیروهای مسلح جانبرکف است.
به گزارش ایلنا، پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشت:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند امیر سرلشکر حاتمی
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
در ایامی که میهن عزیزمان در میانه یکی از تعیینکنندهترین ادوار تاریخی خود قرار دارد و نقشآفرینی هوشمندانه و مقتدرانه نیروهای مسلح، بیش از پیش در صیانت از منافع ملی و حفظ ثبات و امنیت کشور جلوهگر شده، فرا رسیدن بیستونهم فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به جنابعالی و آحاد رزمندگان و سربازان فداکار در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک عرض میکنم.
این روز فرصت مغتنمی برای ارج نهادن به رشادتها، ایثارگریها و فداکاریهای فرزندان غیور این سرزمین در نیروهای چهارگانه ارتش سرافراز است که همدوش سایر قوای مسلح، در پاسداری از کیان ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکردهاند.
امنیت و اقتدار کشور، برآمده از ارادهای استوار، نیتی خالص و پایداری دلاورمردانی است که پاسداری از مرزها و صیانت از منافع ملی را به شایستهترین وجه به انجام رساندهاند. بی شک، اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی و توفیقات دستگاه دیپلماسی در پاسداری از منافع کشور، وامدار مجاهدتهای خستگیناپذیر و فداکاریهای نیروهای مسلح جانبرکف است.
اینجانب و همکارانم در وزارت امور خارجه، یاد و خاطره رشادتهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان متجاوز در ادوار مختلف، بهویژه در نبردهای سرنوشتساز اخیر را گرامی داشته و بر عزم راسخ خویش در تداوم تعامل، همافزایی و همگرایی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید می کنیم.
با ادای احترام به شهدای والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند مقتدر و مهربان، پیروزی و سرافرازی ملت ایران، نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی را خواستارم.