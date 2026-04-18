سازمان اطلاعات سپاه خبر داد:
شناشایی هستههای وابسته به آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس در سه استان
سازمان اطلاعات سپاه از دستگیری هستههای وابسته به آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس که در راستای آمادهسازی مقدمات حمله نظامی دشمن اقدام به شبکهسازی کرده بودن خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: هستههای وابسته به آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس خبیث که در راستای آمادهسازی مقدمات حمله نظامی دشمن اقدام به شبکهسازی، تسلیح، جاسوسی، بر هم زدن بازار، قاچاق کالا، تولید شایعههای اقتصادی و شکلدهی اغتشاشات خیابانی بودند، در استانهای آذربایجان شرقی، کرمان و مازندران شناسایی و متلاشی شدند.
برخی جزئیات به شرح ذیل میباشد:
سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان شرقی در ضربه دوم خود در این ایام، تعداد ۷ نفر از عناصر وابسته به گروههای تروریستی سلطنتطلب را شناسایی و دستگیر نمود. این عناصر ضمن تهیه سلاح و آمادهسازی اقدامات خرابکارانه، مختصات اماکن حساس را به سرپل خود ارسال مینمودند.
سازمان اطلاعات سپاه استان مازندران طی اقدامات خود تعداد ۶۹ نفر در قالب عناصر وابسته به جریان سلطنتطلبی، مرتبطین با رژیم صهیونیستی، عناصر وطنفروش و مزدوران اقتصادی را شناسایی و دستگیر نمود.
این هستهها به دنبال اقدامات خرابکارانه و ایذایی بودند که از مخفیگاه آنها مقداری سلاح گرم و سرد، و تجهیزات مخابراتی کشف و ضبط گردید.
سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان تعداد ۵۱ نفر از عناصر اصلی و جواسیس دشمن را شناسایی و زیر ضربه قرار داد. از آن جمله دستگیری ۳ تیم جاسوسی مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی دشمن، دستگیری ۲ تیم وابسته به بهائیت، انهدام یک هسته عملیاتی ۴ نفره مسلح وابسته به سلطنتطلبان و ۶ نفر از عوامل رسانهای وابسته به شبکه تروریستی اینترنشنال میباشد. این افراد ضمن ارتباط با سرپل خارجی، به دنبال اخلال در بازار، جذب و سازماندهی جهت راهاندازی آشوب و اغتشاش بودند.