ثبت دادخواست غرامت توسط مردم لازمه پیگیری دعوی علیه آمریکا است

به گزارش ایلنا، محمد سرگزی با اشاره به بیانیه‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله العالی، اظهار داشت: ایشان در پیام ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ خطاب به ملت بزرگ ایران تأکید کردند که «ما از دشمن غرامت می گیریم و اگر ندهد از اموالش بر می داریم و اگر ندهد به همان اندازه از اموالش نابود می کنیم» و مجدداً در پیام ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ فرمودند «حتماً غرامت تک تک صدمات وارد شده و خون بهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد».

وی با بیان اینکه این مطالبه غرامت، یکی از مؤلفه های سازنده نبرد حقوقی تمام عیار در برابر ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی است، تصریح کرد: در وهله اول این مطالبه مستلزم طرح دعوا در محاکم داخلی، رسیدگی قضایی و صدور احکام علیه متجاوزان برابر با قانون است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: این مطالبه غرامات بواسطه «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب ۱۳۹۰ فراهم است. مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرایی این قانون، وزارت دادگستری با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و قوه قضائیه موظف به پیگیری اجرای آن است. به علاوه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، لایحه مقابله با جنایات بین المللی را تصویب کرده که بر اساس آن می‌توان چهار جنایت را در قالب شکایت پیگیری کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر نقش آفرینی مردمی در این عرصه جدید، خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن است که مردم جان فدای ایران اسلامی که در این چهل سال مقاومت، میدان دار مبارزه‌ای معجزه وار و رشک برانگیز با جهان استکبار بوده‌اند و در این جنگ ترکیبی هم در جبهه میادین و خیابان‌ها حضور داشتند، در جبهه نبرد حقوقی با متجاوزان به حقوق ملت ایران نیز نقش آفرینی کنند.

وی ادامه داد: ملت عظیم الشأن ایران که بواسطه خسارات روحی و روانی ناشی از شهادت امام امت، فرماندهان شهید، مقامات عالی، نونهالان دبستان شجره طیبه میناب و ناامنی روانی و تنش های ناشی از استمرار سایه جنگ، همچنین خسارات مادی ناشی از آسیب به زیرساخت‌های حیاتی کشور، تعطیلی کسب و کارها و تحمیل خسارت به منابع عمومی، بزه دیدگان حقیقی این تجاوز نامشروع هستند، می‌توانند با ثبت وکالت رایگان در «رویداد ملی مدافعان حقوقی ایران مقاوم» و اعلام خسارات روحی، روانی، جانی، مالی و تنبیهی مشارکت کنند.

سرگزی در پایان تأکید کرد: مردم با این اقدام می‌توانند به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام شهیدمان مبنی بر گرفتن غرامت از متجاوزان و رها نکردن یقه جنایتکاران، لبیک بگویند.

انتهای پیام/