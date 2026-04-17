به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: زمانی که در یک روند دیپلماتیک بودیم، برای دومین بار در کمتر از یک سال گذشته با یک تجاوز نظامی مواجه شدیم.

وی ادامه داد: البته دشمن در تحقق اهداف خود ناکام ماند و پس از نزدیک به ۴۰ روز گفتند که جنگ را متوقف کنند. برای ما این آتش بس، زمینه ای برای توقف کامل جنگ و رها کردن کشورمان از سایه جنگ است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره مذاکره گفت: در این مدت پیغام‌های زیادی تبادل شد. یک دور مذاکره در اسلام آباد انجام شد. در دور روز گذشته هم با حضور فرمانده ارتش پاکستان در تهران، بر مبنای بسته ۱۰ بندی تهران، مذاکرات ادامه پیدا کرد. ما با تمام توان برای تامین منافع ملت ایران تلاش می کنیم. دیپلماسی ما ادامه مبارزه مدافعان وطن است. همان کاری که آن ها در میدان انجام دادند، ما در عرصه دیپلماسی انجام می دهیم. بقایی همچنین درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت: ما تنگه هرمز را نبستیم، بلکه دشمنان شرایطی را فراهم کردند که امکان گذر ایمن و امن نبود. طبق قوانین بین المللی ما به عنوان کشور ساحلی، ما این حق را داریم برای جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه دشمن، تدابیری را اتخاذ کنیم و اجازه دهیم شناورهای دشمن عبور و مرور داشته باشند و به ما ضربه بزنند. با این حال، ایران در اوج جنگ به کشتی هایی که همراه با متجاوزان نبودند، کمک می کرد تا از تنگه هرمز عبور کنند. وی با اشاره به تناقض گویی مقامات آمریکایی گفت: ما در این مدت با تناقض گویی از سوی مقامات آمریکایی مواجه بودیم درحالی که مسبب این وضعیت آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند، پس از مدتی با آنچه «محاصره دریایی» نامیدند مواجه شدیم. امروز هم مواضعی گرفتند. این تاقض گویی ها ناشی از استیصال، سردرگمی و روشنگرانه است که طرف مقابل نه از منطقه متعارف برخوردار است و نه به تعهدات خود پایبند است. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به توییت وزیر خارجه ایران گفت: این توئیت هیچ تفاهم جدیدی محسوب نمی‌شود و در چارچوب تفاهم آتش بس 19 فروردین است. آن تفاهم اجزایی داشت که یکی از آن‌ها آتش بس در لبنان بود اما آمریکا بدعهدی کرد. ما در اسلام آباد و پس از آن با جدیت پیگیری شد و دو شب قبل توافق شد در لبنان آتش بس انجام شود و ما طبق تفاهم مندرج در 19 فروردین اعلام کردیم که تردد در تنگه هرمز برقرار است؛ در همین دوره زمانی که آتش بس توافق شده و با همان مختصات تفاهم یعنی از مسیر مشخص که سازمان سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام کرده، با هماهنگی مرجع صالح ایرانی و مختص شناورهای تجاری. اگر این عناصر را درنظر بگیرید، خواهید دید توئیت امروز دکتر عراقچی اجرای تعهدات ایران طبق تفاهم است که به دلیل بدعهدی طرف مقابل درباره لبنان، به طور کامل اجرا نشده بود.

وی افزود: اساسا باز و بسته شدن تنگه هرمز در شبکه‌های مجازی اتفاق نمی‌افتد بلکه در روی زمین اتفاق می‌افتد. ایران کشور ساحلی و تعیین کننده است. سازمان بنادر و کشتیرانی وظیفه خود را انجام می‌دهد و نهادی که متولی پیگیری موضوع است، مشخص است که همان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند. مشخص است که تدابیری که قرار است در این دو هفته آتش بس انجام شود، منطبق با تصمیماتی است که از ۱۹ فروردین اتخاذ شده است. عبور و مرور مختص شناورهای تجاری است و مورد به مورد تصمیم گیری می شود.

بقایی درباره آخرین وضعیت مذاکرات با آمریکا گفت: اگر بخواهم حس و حال دیپلمات‌های ایرانی را بیان کنم، به فرازی از فرمایش حضور امیر (ع) به مالک اشتر متوسل می‌شوم که می‌فرمایند اگر دشمن تو را به صلح فراخواند و خشنودی خدا در آن بود، آن را رد نکن چراکه صلح مایه آسایش سپاهیان تو و راحتی خودت از اندوه‌ها و امنیت سرزمین توست اما پس از صلح از دشمن خود سخت برحذر باش و هشیار باش، چراکه گاه دشمن خود را نزدیک سازد تا غافلگیر کند، پس محتاط و دور اندیش باش و به دشمن خوش بین نباش.

وی ادامه داد: قطعا تجربه‌هایی که به دست آورده ایم، ارزان نبوده و ما می‌دانیم با چه کسانی مواجه هستیم؛ افرادی که عهدشکنی کردند، خواسته‌های غیرمنطقی داشتند. اما این واقعیت است و ما وظیفه داریم محکم و استوار و هوشیار، منافع ملت را مدنظر قرار دهیم و صریح و قاطع مواضع خود را بیان کنیم و با نگاهی مبتکرانه راهی برای تامین منافع کشورمان پیدا کنیم. ما قطعا به دشمن خوش بین نبودیم و با توجه به جنایات اخیر، این بدگمانی بیشتر از هر زمانی است.

بقائی درباره هیاهوی رسانه ای ترامپ و ادعای او مبنی بر ادامه محاصره دریایی ایران به رغم بازبودن تنگه هرمز گفت: ما نباید تحت تاثیر توییت های طرف مقابل قرار بگیریم. دروغهایی از سوی مقامات آمریکایی در حال تکرار است و همانطور که گفتم بازشدن تنگه هرمز در فضای مجازی اتفاق نمی افتد بلکه در میدان اتفاق می افتد و نیروهای مسلح می دانند چگونه برخورد کنند. اگر قرار باشد آنچه با عنوان «محاصره دریایی» نام می برند، البته باید دید چه چیزی در عمل ممکن است، چراکه ایران محاصره پذیر نیست.

بقائی گفت : بیان این مواضع باید ما را بیشتر از قبل هشیارتر از قبل کند که با چه کسانی مواجه هستیم و اینکه حتما ایران واکنش متقضی را اتخاذ خواهد کرد. اینکه بگویند محاصره دریایی وجود دارد، در صورت ادامه، به معنای نقض آتش بس تلقی خواهد شد و ایران هم تدابیر لازم در خصوص تنگه هرمز اتخاذ خواهد کرد. هیات ایرانی با خونسردی و تمرکز کامل منافع خود را پیش می برد. ما نباید به هیچ وجه اجازه ندهیم حواس ما از آنچه که مصالح و منافع ملت ایران هست و به عنوان دستورکار هیات مذاکره کننده، توسط سلسله مراتب نظام تعیین شده، پرت شود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه مسائل مطرح شده در رسانه ها و توسط مقامات آمریکایی، هیچ کدام قابل تایید نیست، تاکید کرد: به عنوان مثال، اورانیوم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جایی منتقل شود. به همان اندازه که خاک ایران برای ما مهم و مقدس است، این موضوع هم برای ما اهمیت دارد. موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا هیچ وقت به عنوان یک گزینه از سمت ما مطرح نبوده است. گزینه های مختلفی درباره حل و فصل موضوعاتی که به عنوان بخشی از پرونده هسته ای ما تلقی می شود اما بحث انتقال مواد غنی شده ایران به آمریکا به عنوان گزینه برای ما مطرح نبوده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره شایعه موافقت ایران با توقف غنی سازی اورانیوم گفت: این بخشی از کارزار رسانه ای است که برای تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات است. ما قطعا تحت تاثیر این موارد قرار نخواهیم گرفت و بر اساس دستورالعمل تعیین شده، هیات مذاکره کننده کار را در راستای منافع ملت به پیش خواهد برد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «راه مذاکرات آتش بس با آن طرح ۱۰ بندی از مذاکرات هسته ای جداست؟» گفت: مذاکره یک بسته است؛ مذاکره بر سر خاتمه جنگ. اجزای مختلفی شده که درباره اجزای آن گفت وگو شده است؛ همان طرح ۱۰ بندی. برای ما رفع تحریم ها، جبران خسارت، توقف کامل جنگ در همه جبهه ها بسیار مهم است. این ها در یک بسته هستند و نمی توان آنها را از هم تفکیک کرد.

وی درباره ادعای ترامپ درباره گفت وگوی مستقیم با مقامات ایرانی گفت: مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکا مشخص هستند. بنابراین هر آنچه غیر از این بیان شود، لفاظی است. مذاکرات در اسلام آباد بین رئیس محترم مجلس و معاون رئیس جمهور آمریکا با وساطت پاکستان انجام شد. اینکه گفته فلان مقام از آمریکا با فلان مقام از ایران گفت وگو داشته یا فلان حرفی را زده، هیچکدام مبنای واقعی نداشته است.

وی درباره ادعای ترامپ مبنی بر اینکه «یک امضا تا توافق نهایی باقی مانده» گفت: من درباره دیدگاه های مقامات آمریکایی نظری ندارم. ما باید بر کار خودمان تمرکز کنیم و به لفاظی های رسانه ای طرف مقابل توجه نکنیم. هر زمانی که احساس کنیم مصالح و منافع ایران در قالب یک توافق لحاظ شده و تامین شده، حتما می توانیم بگوییم به توافق نزدیک شده ایم. برای ما مهم است خطوط قرمز موردنظر کشور ما رعایت شود.

بقائی درباره اینکه با توجه به سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران، آیا از اختلافات سنگین و زیاده خواهی های طرف مقابل کاسته شده، گفت: خیلی بیشتر از نشست اسلام آباد روشن شد که ما در کدام بخش ها فاصله ها ترمیم شده و می توانیم با راه حل های مبتکرانه یک روش های میانه ای برای حل اختلاف پیدا کنیم و در کدام موارد برای ما خط قرمز محسوب می شود. آنچه قطعی است، این است که الان ابهامی در هیچ بخشی از موضوعات مذاکراتی وجود ندارد. مواضع ما به روشنی اعلام شده است.

وی تاکید کرد: مذاکرات این چند روز با گذشته متفاوت است، چراکه قبلا درباره هسته ای بود و الان بحث درباره خاتمه جنگ است و دامنه گسترده تری را دربر می گیرد، مانند تنگه هرمز. خوبی این دو روز از مذاکرات در تهران این بود که دیدگاه ها به صورت شفاف اعلام شد و باید دید که در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

