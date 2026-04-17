سخنگوی شورای نگهبان:
تایید صلاحیت ۱۶۵ نفر از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس برای ۵ حوزه انتخابیه
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت ۱۶۵ نفر از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی برای ۵ حوزه انتخابیه خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گویی گفت: امروز بررسی اعتراضات داوطلبان اولین دوره انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان به پایان رسید و دقایقی قبل، نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات به وزارت کشور ارسال شد.
وی ادامه داد: با بررسیهایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، صلاحیت ۱۶۵ نفر از داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی برای ۵ حوزه انتخابیه تأیید شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ۶۱ نفر، در حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر ۳۷ نفر، در حوزه انتخابیه بستان اباد ۱۳ نفر، در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه ۲۰ نفر و در حوزه انتخابیه بندر انزلی ۳۴ نفر صلاحیتشان تأیید شد.