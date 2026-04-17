خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی شورای نگهبان:

تایید صلاحیت ۱۶۵ نفر از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس برای ۵ حوزه انتخابیه

کد خبر : 1774418
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت ۱۶۵ نفر از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی برای ۵ حوزه انتخابیه خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای  نگهبان در گفت و گویی گفت:  امروز بررسی اعتراضات داوطلبان اولین دوره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان به پایان رسید و دقایقی قبل، نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات به وزارت کشور ارسال شد.

وی ادامه داد:  با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، صلاحیت ۱۶۵ نفر از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برای ۵ حوزه انتخابیه تأیید شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ۶۱ نفر، در حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر ۳۷ نفر، در حوزه انتخابیه بستان اباد ۱۳ نفر، در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه ۲۰ نفر و  در حوزه انتخابیه بندر انزلی ۳۴ نفر صلاحیت‌شان تأیید شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار