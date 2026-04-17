یکپارچگی محور مقاومت؛ از دستاوردهای دفاع مقدس سوم است
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب «یکپارچگی محور مقاومت» را از دستاوردهای ایستادگی دفاع مقدس سوم دانست.
به گزارش ایلنا، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، "یکپارچگی محور مقاومت" را یکی از دستاوردهای حاصل از ایستادگی اخیر در دفاع مقدس سوم دانست که ما به ازای خارجی ندارند و نباید و نمیتوانند وجهالمصالحه قرار گیرند.
آقای محمد مخبر، "وحدت درونی جامعه"، "انسجام میان مسئولین" و "پیوند مردم و حاکمیت" را نیز از جمله گوهرهای گرانبهایی خواند که حاصل این ایستادگی است.
وی تاکید کرد: این دستاوردهای چهارگانه، تضمینکنندهٔ آیندهای مقاوم، مستقل و سربلند برای نسلهای بعدی است.