به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور، ضمن استماع گزارشات فرمانده سپاه صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و فرمانده انتظامی استان و جانشین ارشد ارتش و مدیرکل اطلاعات استان اصفهان با حضور در منطقه «انهدام هوا گرد‌های آمریکایی»، از نزدیک بقایای هواپیما‌ها و تجهیزات متجاوزان که در جریان واقعه اخیر موسوم به «معجزه دشت پرزان» نابود شده بودند، را مورد بازدید قرار داد و از نزدیک در جریان جزئیات انهدام پرنده‌های متجاوز دشمن قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در حاشیه این بازدید، واقعه دشت پرزان را سندی دیگر بر استمرار حمایت‌های الهی دانست و اظهار داشت: همان‌گونه که در سال ۱۳۵۹ شن‌های بیابان در طبس مامور خداوند شدند تا هیمنه آمریکا را در هم بشکنند، در واقعه دشت پرزان نیز زمین گل آلود ماموریت یافت تا بار دیگر این معجزه تکرار شود، و همگان شاهد باشیم که چگونه تجهیزات پیشرفته مدعیان قدرت، در برابر اراده الهی و هوشیاری رزمندگان اسلام به تلی از خاکستر تبدیل شدند.

وی با اشاره به شکست مفتضحانه دشمن در این عملیات افزود: دشمن با محاسبات غلط و به قصد تعرض به حریم امن ایران اسلامی وارد شده بود، اما دشت پرزان به قربانگاه بالگرد‌ها و هواپیما‌های آنها تبدیل شد. این واقعه بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که این سرزمین تحت حمایت قدرت لایزال ل الهی است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور در ادامه، ضمن تجلیل از نیرو‌های امنیتی و نظامی و انتظامی، تصریح کرد: باقی‌مانده تجهیزات دشمن در این منطقه، درس عبرتی برای تمام کسانی است که خیال خامی در سر می‌پرورانند. ما به عنوان خادمان مردم در سازمان قضایی، همواره پشتیبان نیرو‌های مقتدر و جان‌برکفی هستیم که در صیانت از مرز‌های هوایی و زمینی کشور، لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند.

گفتنی است در جریان واقعه «معجزه شکست دشمن در دشت پرزان اصفهان»، چندین فروند از پرنده‌های متجاوز دشمن (از جمله بالگرد‌های عملیاتی و هواپیما‌های c۱۳۰ پیشرفته) که قصد نفوذ به عمق خاک کشور را داشتند، با امداد‌های غیبی و آتش رزمندگان اسلام منهدم شدند که بقایای این تجهیزات اکنون به عنوان سندی از پیروزی جبهه حق در این منطقه نگهداری می‌شود.