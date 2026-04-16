به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، شامگاه چهارشنبه ۲۶ فروردین در اجتماع مردمی عرصه میدان شهدا با قرائت اشعاری در مدح حضرت امام رضا(ع)، آن حضرت را ملجأ و پناهگاه مردم دانست و گفت: امام رضا(ع) طبیب دردها و پناه بی‌پناهان است و همه عاشقان پروانه‌وار گرد مضجع شریف ایشان طواف می‌کنند.

معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به زمان شهادت رئیسی اظهار کرد: پس از شهادت رئیس‌جمهور ، رهبر شهید امام خامنه ای (ره) تأکید کردند: جای نگرانی نیست و ایران، ایرانِ امام رضا(ع) است.

وی با بیان اینکه حجت الاسلام رئیسی سال‌های مبارزه، زندان و شکنجه در دوران رژیم پهلوی را در مشهد سپری کرد، افزود: ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره در مسیر خدمت به نظام و مردم ایستادگی کرد و توفیق خدمت در آستان قدس رضوی را نیز داشت. خاطره نخستین خدمات ایشان در حرم مطهر رضوی و ساماندهی خدمت به زائران، هیچ‌گاه از ذهن خادمان پاک نخواهد شد.

حجت الاسلام عسگری ادامه داد: امام خامنه ای (ره) نمونه یک مبارز خستگی‌ناپذیر بود؛ شخصیتی که پیش از این نیز مورد سوءقصد قرار گرفت و جانباز شد و در نهایت در مسیر خدمت به مردم به مقام شهادت نائل آمد.

وی با اشاره به آمادگی شهر مشهد برای برگزاری مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید تصریح کرد: مردم این شهر خود را مهیای استقبال و وداع با پیکر مطهر این شهید در جوار بارگاه امام رضا(ع) کرده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از جملات ماندگار این قائدشهید آن بود که خداوند مردم را برخواهد انگیخت. امروز حضور گسترده مردم در صحنه‌ها نشان می‌دهد این حرکت همچنان استمرار دارد و تأکید ملت بر ادامه راه شهدا پابرجاست.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: امروز شاهد شکل‌گیری موجی از اعتراض‌ها و بیداری در کشورهای مختلف هستیم و این تحولات را باید در چارچوب بیداری جهانی تحلیل کرد.

حجت الاسلام عسگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرهنگ انتظار افزود: سیر تاریخی اسلام از بعثت تا غدیر، از غدیر تا عاشورا و از عاشورا تا انتظار فرج امتداد یافته است و مهم‌ترین فلسفه انتظار، امید است.

وی ادامه داد: امید به ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، محور حرکت و پایداری ملت مسلمان است و این امید، جامعه را به مقاومت و ایستادگی دعوت می‌کند.