کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتوگو با ایلنا:
محاصره ادعایی ترامپ شبیه طنز شده است؛ برای باز کردن تنگه هرمز میخواهند آن را ببندند!/ نشانههای روشنی از احتمال حمله مجدد وجود دارد
جعفر قنادباشی کارشناس مسائل غرب آسیا و مصر در گفتوگو با ایلنا، درباره ارزیابیاش از مذاکرات ۲۱ساعته در پاکستان و احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات در روزهای آینده با توجه به سفر ژنرال عاصم منیر به تهران و همچنین سفر شهباز شریف به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: مذاکره ۲۱ساعته که گذشت، طرفین با دو هدف کاملاً متفاوت روبهروی هم قرار گرفتند. هدف آمریکاییها این بود که با توجه به برداشت نادرستی که از شرایط ایران و همچنین تیم مذاکرهکننده داشتند بتوانند از این فرصت برای امتیازگیری و میوهچینی همه اقداماتی که صورت علیه ایران بهره برداری کنند.
تصور آمریکاییها این بود که ایران آماده دادن امتیاز به آنهاست
وی ادامه داد: آنها تصورشان این بود که ایران بعد از ضرباتی که دریافت کرده و همچنین شهادت رهبری، شهادت فرماندهان، چند هفته جنگ و مشکلات اقتصادی، الان آمادگی بسیار خوبی پیدا کرده برای دادن امتیاز و برداشت آمریکاییها این بود که اگر مقامات ایران در اتاق دربسته قرار بگیرند، ایران آمادگی دادن امتیاز به آنها را دارد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: برخلاف تصورشان چنین چیزی اتفاق نیفتاد. تیم مذاکره کننده ما بسیار مقتدر، با اطمینان وارد مذاکره شد. با این اطمینان از اینکه آمریکاییها از نظر نظامی در ضعف هستند و تنگه هرمز در اختیار ماست و این مساله فشار بسیار فوقالعادهای را به آمریکا وارد میکند. با این اطمینان که در پشت سرشان مردم قدرتمند و قوی حاضرند و از آنها حمایت میکنند، وارد مذاکره شدند و سعی کردند که مطالبهگری کنند؛ یعنی در این دوره تیم مذاکره کننده ما معتقد به ناتوانی رقیب، یعنی طرف مقابل، و قدرت ما بود.
تیم آمریکا از صحنه مذاکره در پاکستان فرار کرد
قنادباشی تصریح کرد: لذا میتوان گفت که در چنین شرایطی تیم مذاکرهکننده آمریکا تقریباً از صحنه مذاکره فرار کرد؛ یعنی به نوعی خودش را از شرایطی که مانند باتلاق آمریکاییها را فرو ببرد و ناگزیر شوند که تعهداتی را بدهند، رها کرد. چراکه تیم ما مطالبهگر بود. مشروعیت بینالمللی و داخلی نیز داشت. در حالی که آمریکاییها الان مشروعیت بین المللی ندارند چراکه به ایران تجاوز کردند، رهبری ما را ترور کردند و از یک رژیم کودک کش حمایت کردند، لذا ما با توجه به مشروعیتی که داریم توانستیم آمریکاییها را در واقع در یک شرایط دشواری قرار دهیم و آنها از صحنه مذاکره متواری شده و فرار کردند.
وی درباره اقدامات پاکستان به عنوان میانجی در روزهای اخیر گفت: میبینیم که پاکستانی ها و دیگر طرفهای منطقهای طرفدار برگزاری دور دیگری از مذاکرات هستند، این موضوع میتواند در یک روند معمولی مفید باشد؛ یعنی میتواند اگر آمریکاییها شرایط ما را بپذیرند و داراییهای بلوکه شده ما را در کوتاهمدت رها کنند و پس از آن در خصوص برداشتن کل تحریمها اقدام کنند و تعهد بدهند که دیگر جنگی علیه ما صورت نمیدهند، موثر باشد. این دو مسئله بسیار مهم است که ما باید در مذاکرات اگر به طور طبیعی پیش برود، دنبال کنیم.
نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه آمریکاییها خودشان را برای یک عملیات جدید آماده میکنند
این کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: متأسفانه نشانههای بسیار زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه در کنار تلاشهای پاکستان و تلاشهای طرفین دیگر و همچنین برخلاف نیت ما، آمریکاییها خودشان را برای یک ضربه جدید و یک عملیات جدید آماده میکنند و همینطور که در مذاکرات هم نشان دادند و درحالی که مذاکره داشت صورت میگرفت، آنها مشغول وارد کردن دو ناوشکن جنگیشان به منطقه خلیج فارس بودند و این یک نشانه روشنی است مبنی براینکه آمریکاییها هیچ تعهدی را نمیپذیرند.
قنادباشی ادامه داد: ترامپ بسیاری از توافقهای بینالمللی را کنار گذاشته است، در دور اول ریاست جمهوریاش توافق آبوهوایی را کنار گذاشت، در توافقی که با اروپاییها دارند به تعهداتشان عمل نکردند همچنین مرزهای بینالمللی مثل مرز پاناما و گرینلند را نادیده گرفت، حتی تمامیت ارضی ونزوئلا را نادیده گرفت و رئیس جمهور آن جا را دستگیر کرد، درحالی که هیچ کشوری اجازه ندارد رئیس جمهور کشور دیگری را دستگیر کند. لذا ترامپ اگر تعهدی هم را بپذیرد، به آن عمل نمیکند.
ترامپ و اسرائیل به هیچ تعهدی پایبند نیستند
وی ادامه داد: مهمترین مسئله که الان در نظر مقامات و مردم ما وجود دارد این است که آیا آمریکاییها بعد از حتی یک توافق بسیار خوب که منافع ما را تامین کند، به آن توافق عمل خواهند کرد یا نه. ما هیچ موردی از آقای ترامپ سراغ نداریم که یک مورد قاعده بینالمللی را محترم شمرده باشد یعنی هیچ چیز را محترم نمیشمارد. اسرائیل هم به همین صورت است. اسرائیل تاکنون در طول عمر بیش از ۷۰سالهاش یک توافقنامه را محترم نشمارده است. جالبتر اینکه قطعنامههای سازمان ملل را هم نادیده گرفتند. از جمله قطع نامهای درباره اشغال جولان یا اشغال کرانه باختری که آنها را ملزم کردند، و از همه مهمتر این است که اسرائیل منشور سازمان ملل که مورد قبول همه است را نمیپذیرد و نمایندهشان در انظار عمومی این منشور را در کاغذ خردکن گذاشت و در پشت تریبون سازمان ملل آن را خرد کرد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: وقتی صحبت از توافق میشود این افرادی که درباره توافق میگویند، این را هم بگویند که آیا تاکنون آمریکایی هیچ توافق بینالمللی را محترم شمرده است؟ مخصوصاً شخص ترامپ، آیا هیچ توافقی را تاکنون محترم شمرده است؟ آیا اسرائیل در کارنامه ۷۸سالهاش هیچ توافقی را به رسمیت شناخته است؟ آیا اگر توافقی با آنها امضا کنیم برای اسرائیل و آمریکا محترمتر از منشور سازمان ملل است؟ قطعا نخواهد بود. لذا توافق با اینها واقعاً برای ایجاد امنیت در داخل کشور ما به جایی نمیرسد.
قنادباشی درباره احتمال حمله مجدد از سوی آمریکا و اسرائیل پس از پایان آتش بس گفت: برخی معتقدند که به طور حتم با توجه به ورود تجهیزات به منطقه نشانههای روشنی مبنی بر حمله مجدد پس از پایان آتش بس وجود دارد. ترامپ هم اشاره کرده است و نتانیاهو هم رسما اعلام کرد که همه اهدافشان محقق نشده و ۵۰ درصد از اهدافشان صرفا محقق شده است و باید برای مابقی اهدافشان اقدام کنند.
آمریکاییها برای باز کردن تنگه هرمز، تنگه هرمز را میبندند!
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره آغاز محاصره تنگه هرمز پس ازعدم توافق در پاکستان گفت: میگویند محاصره را شروع کردهاند اما نمیتوانند اجرا کنند کشتیهای ما میروند و میآیند و این تبدیل به یک موضوع طنز شده است. هر تنشی در خلیج فارس موجب افزایش قیمتها از جمله قیمت نفت میشود. بنابراین اولاً نمیتوانند محاصره را اجرا کنند؛ بر فرض اینکه اجرا هم کنند چه اتفاقی میافتد؟ طبیعتاً روابط ما با آمریکا به سمت تنش بیشتر میرود چراکه ما اعلام کردیم اگر بنادر ما امن نباشد، هیچ بندری امن نخواهد بود. این تنش، تنشی است که از نظر من خلاف اهداف آقای ترامپ است؛ یعنی قیمتها را بالا میبرد و میبینیم که بالا برده است لذا به نظر من به همین خاطر آمریکاییها در سکوت دارند کنارهگیری میکنند و اجازه میدهند که کشتیها عبور کنند. محاصره تنگه هرمز هم مثل دیگر تهدیدات ترامپ است، آنها برای باز کردن تنگه هرمز، تنگه هرمز را میبندند.