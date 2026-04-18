رونالد سانی (Ronald Suny) استاد بازنشسته تاریخ، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اهداف آنها از این تجاوز عنوان کرد: آغاز جنگ علیه ایران و لبنان از سوی اسرائیل و ایالات متحده، بر اساس هر معیار حقوق بین‌الملل، اقدامی نامشروع و محکوم است؛ اما فراتر از آن، بمباران غیرنظامیان و زیرساخت‌ها مصداق جنایت جنگی به شمار می‌آید.

این استاد حوزه روابط بین‌الملل عنوان کرد: همان‌گونه که بسیاری از تحلیلگران اشاره کرده‌اند، این جنگ «انتخابی» بود نه «ضروری». این جنگ در حالی آغاز شد که آمریکا در حال مذاکره با ایران بود. اهداف آن روشن نیست، اما به نظر من، بیش از آنکه در راستای منافع ایالات متحده باشد، در جهت منافع اسرائیل است.



وی افزود: دولت راست‌گرای کنونی اسرائیل در پی دستیابی به امری ناممکن از طریق به‌کارگیری نیروی نظامی با خشونتی بی‌سابقه است. علت اصلی این جنگ، جاه‌طلبی نتانیاهو و حامیان او برای حذف کامل مسئله فلسطین و دستیابی به هدف دست‌نیافتنی «امنیت دائمی» برای اسرائیل است.

سانی ادامه داد: نتانیاهو، ترامپ را که درک ابتدایی از سیاست جهانی ندارد، متقاعد کرده که دو کشور می‌توانند با همکاری یکدیگر ایران را مغلوب کرده، نظام سیاسی آن را تغییر دهند و به آنچه که تهدید هسته‌ای از سوی تهران عنوان می‌کنند، پایان دهند. این یک محاسبه کاملاً اشتباه، ساده‌لوحانه و مبتنی بر سوءبرداشت‌های عظیم بود.

این استاد بازنشسته دانشگاه شیکاگو یادآور شد: دو سوم آمریکایی‌ها از طیف‌های میانه، چپ و راست با این جنگ(جنگ علیه ایران) مخالف‌اند. این موضوع بسیار قابل توجه است و با حمایتی که افکار عمومی آمریکا از مداخلات نظامی پیشین مانند حمله به عراق و افغانستان نشان داد، تفاوت دارد. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها در حال آگاه‌تر شدن هستند و تا اینجا، این تنها اثر مثبت ملموس این جنگ بوده است.

رونالدسانی درباره ویژگی‌های شخصیتی ترامپ که او را تبدیل به سیاست‌مداری ناپایدار، فحاش و غیرقابل پیش‌بینی کرده است، گفت: ترامپ به‌تدریج دچار نوعی افول رفتاری شده و به‌صورت بی‌ثبات عمل می‌کند؛ موضوعی که هم متحدان اروپایی او و هم مخالفانش در آمریکا هر روز نشانه‌هایی از آن را مشاهده می‌کنند. سیاست‌های او جهان را در معرض خطر بیشتری قرار داده و سیاستمداران و دیپلمات‌های خردمند در تلاش‌ هستند تا راهی برای پایان دادن به این جنگ بیابند. با این حال، دولت اسرائیل تا زمانی که حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و ایران را نابود نکند، تمایلی به پایان دادن به جنگ ندارد؛ هدفی که اساساً بن‌بست‌آمیز است.

وی با بیان اینکه تنها راه‌حل واقعی برای اسرائیل، مذاکره با فلسطینی‌ها و ایجاد شرایطی قابل‌زیست، از جمله تشکیل نوعی دولت در کرانه باختری، غزه و بیت‌المقدس شرقی است، گفت: با این حال سیاست‌های فعلی مبتنی بر تخریب، ما را هرچه بیشتر از رسیدن به راه‌حل دور می‌کند. در حال حاضر، ترامپ به دلیل آثار منفی جنگ بر بازار سهام و تورم، تمایل دارد جنگ را پایان دهد، اما به نظر نمی‌رسد حاضر به دادن امتیاز به ایران باشد و به همین دلیل، جنگ احتمالاً برای مدتی ادامه خواهد یافت.

این استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل با تاکید بر اینکه هر بمبی که فرود می‌آید، دستیابی به راه‌حل را دشوارتر می‌کند، خاطرنشان کرد: در واقع انسان‌ها جان خود را از دست می‌دهند، زیرا رهبرانی که این جنگ غیرضروری را آغاز کردند، در تلاش برای تحقق امری ناممکن هستند.

سانی تاکید کرد: البته شاید این جنگ پیامدهای مثبت دیگری نیز داشته باشد، هرچند من نسبت به آن تردید دارم؛ شاید مردم آمریکا علیه ترامپ موضع بگیرند و در انتخابات آینده رهبرانی کم‌تنش‌تر و منطقی‌تر را انتخاب کنند. شاید حاکمان جدید ایران دریابند که نظام سیاسی‌شان شکننده است و برای بقا بیش از پیش به اجبار متکی شده است. شاید آنان برای پایان دادن به جنگ حاضر به مصالحه شوند (البته نه به معنای خلع سلاح و آسیب‌پذیر کردن کشورشان در برابر حملات بیشتر). شاید رهبران آینده‌نگر در تهران به دنبال اصلاح یا دموکراتیک‌تر کردن ساختار قدرت باشند.

این کارشناس آمریکایی با بیان اینکه من همچنان امید دارم که عقلانیت غالب شود، گفت: در نهایت، شاید اسرائیلی‌هایی که اکنون از جنگ حمایت می‌کنند، به این نتیجه برسند که سیاست‌های دولت‌شان نه‌تنها به «امنیت دائمی» منجر نمی‌شود، بلکه آنان را به سمت ناامنی دائمی و وابستگی مستمر به جنگ در برابر سایر کشورهای خاورمیانه سوق می‌دهد.

