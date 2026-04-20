حسینی در گفتوگو با ایلنا:
ذخایر سوخت کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد/ دشمن به تابآوری ملت ایران ورود کرده است/ باید دید چین بالاخره وارد ماجرا خواهد شد؟
جغرافیای ایران به این راحتی قابل محاصره نیست
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حال حاضر هیچگونه کمبود یا اختلالی در تأمین بنزین وجود ندارد و پمپبنزینها بدون صف و بهصورت عادی در حال ارائه خدمات هستند؛ موضوعی که نشاندهنده عملکرد مناسب پالایشگاهها، ذخایر کافی و مدیریت مطلوب شبکه توزیع سوخت در کشور است.
سید اسماعیل حسینی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت سوخت و انرژی در کشور گفت: در خصوص وضعیت سوخت در کشور ما در عمل در این مدت آن چیزی که مشاهده میکنیم این است که در پمپ بنزینها ما مشکلی نداریم، حتی چه در جادها و چه در شهرها شما صف پمپ بنزین نمیبینید و این نشان میدهد که عزیزان در وزارت نفت و متولیان در این مدت بسیار خوب کار کردهاند و هم پالایشگاههای ما تولید مناسبی دارند و هم ذخایر ما مناسب و تحویل روزانه هم خوب است.
مردم جهاد خود را در حوزه مصرف بهینه انرژی ادامه دهند
دشمن در این جنگ به تابآوری ملت ورود کرده است
سخنگوی کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: البته باید به یک نکته نیز دقت کنیم؛ در شرایط جنگی هستیم، مردم عزیز ما همانطور که این روزها در جهاد در میادین و خیابانها و محلات حضور پیدا میکنند، این جهاد خود را باید در حوزه مصرف هم بهینه ادامه دهند و در مصرف آب، برق، گاز و سوخت دقت داشته باشند، چراکه دشمن در این جنگ در واقع به تابآوری ملت هم ورود کرده و چون در جنگ نظامی شکست خورده است، میخواهد مقاومت مردم را بشکند، در این جبهه هم انشاءالله دشمن موفق نخواهد شد.
وی درباره تاثیر محاصره دریایی ایران روی بحث فروش نفت کشور، گفت: در این زمینه چند نکته اهمیت دارد؛ آمریکاییها در جنگ نظامی شکست خوردهاند و به آتشبس و مذاکره روی آوردهاند. دشمنان ما که با چهار هدف آمده بودند؛ یعنی از بین بردن توان موشکی ما، نابود کردن صنعت هستهای، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور، به هیچکدام از اهداف خود نرسیدند و مجبور شدند تن به آتشبس و مذاکره دهند که این خود پیروزی بزرگی برای کشور ما بود.
حسینی با اشاره به اینکه دشمنان اهدافی که در جنگ نتوانسته بودند به آن برسند را میخواستند در مذاکره به دست بیاورند، عنوان کرد: خوشبختانه با تدبیر مذاکرهکنندگان ما در برابر زیادهخواهی آنها مقاومت کردند و این اهداف در میز مذاکره هم برای آنها محقق نشده به همین علت دشمن اکنون سراغ محاصره دریایی آمده است.
جغرافیای ایران ما به این راحتی قابل محاصره نیست
وی تاکید کرد: باید دقت کنیم که کشور ما بخش زیادی از تبادلات تجاری خود را با مرز گستردهای انجام میدهد و ۱۵ کشور همسایه دارد. ما حدود ۱۶۰۰ کیلومتر در جنوب ایران مرز دریایی داریم، حدود ۱۰۰۰ کیلومتر در شمال کشور مرز دریایی داریم و در مجموع حدود ۵۵۰۰ کیلومتر مرز خشکی کشور داریم پس جغرافیای ایران ما به لحاظ این گستردگی مرزهای آبی و خاکی و همسایگی با کشورهای متعدد، به این راحتی قابل محاصره نیست.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آمریکا در واقع به دنبال آن است که آبرومندانه از این شکست فرار کند و میخواهد اثبات کند که همچنان تسلط دریایی در خاورمیانه را حفظ کرده است. اینها آمده بودند و از نیروی دریایی ایران شکست خوردند و ناوها و تجهیزات دریاییشان را به جایی بردند که خارج از برد موشکهای ما باشد. این موضوع برای آنها یک افتضاح و تحقیر تاریخی در تنگه هرمز و مجموعه خلیج فارس و دریای عمان به همراه داشت.
وی ادامه داد: دشمنان اکنون تلاش میکنند بگویند که همچنان در حوزه دریا در خاورمیانه تسلط دارند و بحث محاصره دریایی را مطرح کردهاند. جالب است میگفتند تنگه هرمز را باز کنید حالا میگویند ما خودمان میبندیم و این اقدام در واقع نوعی نقض غرض است و هدف آنها هم این است که تجارت و نفت ما را متوقف کنند.
چین بالاخره وارد ماجرا خواهد شد؟
حسینی خاطرنشان کرد: تجارت کشور ما، چه فروش نفت و چه واردات، عمدتاً با کشور چین انجام میشود و در صورت هرگونه اقدام، چین هم بهطور طبیعی وارد این ماجرا خواهد شد و باید دید آنها برای چنین درگیری با چین چه تدبیری دارند؛ زیرا اکثر صادرات نفتی و وردات و مبادلات ما با کشور چین است و قطعاً پای آنها هم به این موضوع باز خواهد شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد اینها بیشتر به دنبال خروج آبرومندانه و غیرتحقیرآمیز از این وضعیت هستند و گزینههایی که دنبال میکنند عمدتاً در همین فضا است. ما شکی نداریم که در این محاسبه هم اینها شکست مفتضحانه دیگری خواهند خورد و مجدداً تحقیر خواهند شد؛ چراکه نیروهای مسلح ما آماده هستند و تسلط بر دریا دارند ضمن اینکه تابآوری ملت ما هم بالاست.
این عضو کمیسیون انرژی یادآور شد: کشور ما مرزهای گستردهای دارد و علاوه بر آن، امکان ورود قدرتهای دیگری مانند چین هم وجود دارد و امکان موفقیت کمتری در دریا دارند. همچنین مسیرهای دیگری برای تجارت دریایی در شمال کشور و بیش از ۵۵۰۰ کیلومتر مرز خاکی هم وجود دارد که میتواند این اثرات را حداقل کاهش دهد.
حسینی بیان کرد: از سوی دیگر، ملت ما هم در این روزها با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به مسئولان در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارند، در بیش از ۵۰ روز گذشته پای کار بودهاند و اختلافات را کنار گذاشته و متحد و یکپارچه از کشور دفاع کردهاند؛ ملت ما دارای تابآوری بالایی است. بعید میدانم آمریکا بتواند در این نقشه و طرح دریایی هم موفق شود و پیشبینی میشود که در این حوزه هم با شکست مواجه خواهد شد.