نثاری در گفتوگو با ایلنا:
نیازمند جدیت بیشتری در جبران خسارتها هستیم/ نمیتوانیم منتظر بمانیم که جنگ چه زمانی تمام میشود/ در صورت ادامه این وضعیت باید برای کارکنان مجموعههای هواپیمایی فکر اساسی شود
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیبهای وارد شده به زیرساختهای حملونقل و صنعت هوایی کشور گفت: بخشی از فرودگاهها و ناوگان هوایی دچار خسارت شده و شرکتهای هواپیمایی عملاً با تعطیلی مواجه شدهاند. اگر قرار شد این وضعیت ادامهدار باشد، حتماً باید یک فکر اساسی برای کارکنان مجموعههای هواپیمایی و صنعت هوایی کشور انجام شود.
علیرضا نثاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره جبران خسارات مناطق مسکونی و تجاری آسیب دیده از حملات دشمن به کشورمان و پیگیری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: مسئله اصلی این است که خسارتها در واحدهای مسکونی سنگین بوده است. بنیاد مسکن در بحث تعمیرات و بازسازی انصافاً کار خود را به خوبی انجام داده و ارزیابیها صورت گرفته و تعمیرات هم به شکل خیلی جدی شروع شده و در حال انجام است.
جبران خسارتها از لحاظ سرعت و تزریق اعتبارات باید جدیتر دنبال شود
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث جبران خسارتها هم دولت مصوباتی را از طریق وزارت راه و شهرسازی داشته و اعتبارات اولیه را تزریق کرده و کار شروع شده است، ولی باید هم آهنگ بیشتری داشته باشد و هم تزریق اعتبارات مقداری تسریع شود.
وی با اشاره به حملات دشمن به خطوط ریلی و پلها در کشور، بیان کرد: مشاهده کردیم در حوزه راهآهن و پل، دشمن آسیبهایی را وارد کرد. درباره پل B1 کرج ارزیابیها انجام شده، نحوه و میزان خسارت بررسی شده و کار از نظر فنی در حال انجام است که اگر پایهها و ستون آسیب ندیده باشد، بحث بازسازی عرشه را مجدداً انشاالله شروع کنند.
نثاری ادامه داد: خطوط ریلی راهآهن باتوجه به پیگیریها و اقداماتی که راهآهن جمهوری اسلامی انجام داد بسیار سریع به چرخه برگشت حمل و نقل ریلی به کار خود طبق روال ادامه میدهد.
وی افزود: آسیبهای واحدهای تجاری، واحدهای صنعتی، واحدهای اداری و نظامی هر کدام جداگانه ارزیابی و میزان خسارات مشخص شدهاند، اما برنامهریزی برای جبران این خسارتها باید با قدرت و سرعت بیشتری انجام گیرد و نیازمند جدیت بیشتری در ورود به جبران خسارتها هستیم.
نمیتوانیم منتظر بمانیم که ببینیم جنگ چه زمانی تمام میشود؛ رضایتمندی مردم باید مورد توجه باشد
از رئیسجمهور استدعا داریم اولویت اول دولت ساماندهی واحدهای مسکونی آسیبدیده باشد
نثاری عنوان کرد: دولت در بحث ارزاق عمومی، حمل کالاهای اساسی و در کل کنترل بازار خوب عمل کرده و این جای تشکر دارد. با این حال در بحث جبران خسارتها باید مقداری سرعت افزایش یابد. درست است ما الان در میانه جنگ هستیم، هنوز جنگ تمام نشده، اما نمیتوانیم بایستیم و منتظر بمانیم که ببینیم جنگ چه زمانی تمام میشود. بازسازی باید با سرعت بیشتری انشاءالله ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: رضایتمندی مردم هم باید مورد توجه باشد، چراکه بعضی از مردم مستأجر بودهاند و خانههایشان آسیب دیده است. گرچه اسکان موقت در حال انجام است، اما فرد اگر در خانه خودش نباشد نمیتواند خیلی آرامش داشته باشد، از همین رو از آقای رئیسجمهور استدعا داریم اولویت اولشان ساماندهی واحدهای مسکونی آسیبدیده باشد.
شرکتهای هواپیمایی به نوعی با تعطیلی مطلق مواجه شدهاند
اگر این وضعیت ادامهدار باشد، حتماً باید برای کارکنان مجموعههای هواپیمایی فکر اساسی شود
این عضو کمیسیون عمران کشور درخصوص خسارات دشمن به فرودگاههای کشور و آسیبهایی که به صنعت هوایی کشور وارد شده است، گفت: ما آسیبهایی را هم از حیث فضای فرودگاهها و هم از حیث ناوگان هوایی داشتیم که جبران خسارت آنها هم در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: قطعاً گردش مالی شرکتهای هواپیمایی و عموماً شرکتهای هواپیمایی و فعالان صنعت هوایی کشور واقعاً آسیب دیده و به نوعی با تعطیلی مطلق مواجه شدهاند. کارمندان بسیار زیادی در این مجموعهها حضور دارند که حالا برنامهریزی شده که حقوق فروردین و اردیبهشت آنها هم پرداخت شود. بعد از آن باید حتماً یک برنامهریزی برای این موضوع انجام شود.
نثاری خاطرنشان کرد: واقعیت و شرایط به گونهای است که نمیشود پروازها را به صورت قبل از سر گرفت. البته اگر شرایط آتشبس به شکلی پیش برود که اطمینان از آتشبس نسبتاً مدتدار حاصل شود، میتوان به این فرآیند امیدوار بود.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که در حال حاضر شرکتها در حال ضرر دادن هستند. امیدواریم با توجه به اینکه این شرکتها در حالت عادی شرایط خوبی را تجربه کردهاند، نیروهای خود را حفظ کنند و به آنها احترام بگذارند تا انشاءالله دولت بتواند در این زمینه هم چارهای بیندیشد. اگر قرار شد این وضعیت ادامهدار باشد، حتماً باید یک فکر اساسی برای کارکنان مجموعههای هواپیمایی و صنعت هوایی کشور انجام شود.