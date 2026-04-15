تاکید نجفی بر لزوم محکومیت حملات آمریکایی-صهیونی به مراکز غیرنظامی از سوی جامعه جهانی
نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین، ضمن محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز غیرنظامی در کشورمان، از جامعه بینالملل خواست تا این حملات وحشیانه را به شدت محکوم کند.
به گزارش ایلنا، در شصت و پنجمین جلسه کمیته فرعیِ حقوقی کمیته سازمان ملل در استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) در وین، «رضا نجفی» نماینده دائم ایران، بیانیهای در محکومیت حملات وحشیانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات و فضای غیرنظامی و زیرساختهای ارتباطی ایران ارائه داد.
بنا بر اعلام نمایندگی دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین، او این اقدامات را نقض آشکار قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه بینالملل و مغایر با مأموریت کمیته استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو توصیف کرد.
نجفی در این بیانیه همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا این حملات را که منجر به کشته شدن غمانگیز غیرنظامیان، از جمله ۱۶۸ دختر دانشآموز در میناب نیز شده است، به شدت محکوم کنند.