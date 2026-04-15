تاکید نجفی بر لزوم محکومیت حملات آمریکایی-صهیونی به مراکز غیرنظامی از سوی جامعه جهانی

به گزارش ایلنا، در شصت و پنجمین جلسه کمیته فرعیِ حقوقی کمیته سازمان ملل در استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) در وین، «رضا نجفی» نماینده دائم ایران، بیانیه‌ای در محکومیت حملات وحشیانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات و فضای غیرنظامی و زیرساخت‌های ارتباطی ایران ارائه داد.