پوردهقان در گفتوگو با ایلنا:
تعدیل نیرو در برخی صنایع موقتی است/ بیمه بیکاری نباید به تنها راهکار تبدیل شود/ تأمین منابع بیمه بیکاری با خط اعتباری جدید
زمان میانمدت برای احیای برخی واحدهای فولاد و پتروشیمی نیاز است
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به آسیب برخی واحدهای تولیدی در پی شرایط اخیر، تعدیل نیرو در بخشی از صنایع را موقتی دانست و گفت: با پیشبینی افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری، خط اعتباری جدیدی برای تأمین منابع این بخش در نظر گرفته شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، در پی حملات دشمنان صهیونیستی- آمریکایی به زیرزیرساختها و برخی واحدهای صنعتی کشور، بخشهایی از زنجیره تولید در صنایع مادر و کارگاههای وابسته با آسیبهای جدی روبهرو شدهاند؛ آسیبهایی که تنها محدود به توقف خطوط تولید نیست، بلکه پیامدهای آن بهسرعت در لایههای پایینتر اقتصاد هم در حال گسترش است.
اختلال در فعالیت کارخانهها و کاهش ظرفیت تولید، موجب شده بسیاری از واحدهای کوچکتر و پیمانکاری که به این صنایع وابستهاند، با کاهش سفارش و افت درآمد مواجه شده و در نهایت ناچار به تعدیل نیرو مواجه شوند؛ وضعیتی که مستقیماً معیشت هزاران کارگر و خانوادههایشان را تحت تأثیر قرار داده است.
در بسیاری از مناطق صنعتی، کارگرانی که تا همین چند وقت پیش در ثبات نسبی شغلی به سر میبردند، اکنون با نگرانی از آینده شغلی خود، در صف دریافت بیمه بیکاری قرار گرفتهاند. این وضعیت برای خانوادههایی که درآمدشان صرفاً متکی به حقوق ماهانه کارگری است، به معنای فشار مستقیم بر هزینههای زندگی، تأمین مسکن، آموزش فرزندان و حتی نیازهای اولیه روزمره است.
کارشناسان حوزه کار و تولید هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند به شکلگیری موج گستردهتری از بیکاری موقت یا حتی بلندمدت منجر شود؛ موجی که بازگشت نیروی کار متخصص به چرخه تولید را دشوارتر و پرهزینهتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، نگرانی اصلی نه فقط توقف تولید، بلکه فرسایش امنیت شغلی کارگران و تضعیف تدریجی معیشت خانوارهای کارگری است؛ موضوعی که ابعاد اجتماعی آن میتواند از یک بحران صنعتی فراتر رود.
مصطفی پوردهقان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این وضعیت عنوان کرد: کشور در شرایط بحرانی و خاص قرار دارد، اگر بگوییم شرایط طبیعی است و مشکلی پیش نیامده، درست نیست؛ اما از سوی دیگر هم وضعیت فوقالعاده حاد و بغرنجی نداریم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس آخرین گزارشهایی که ما داریم، درست است که برخی از واحدهای تولیدی کشور به واسطه حمله دشمن کودککش دچار آسیب شدهاند و خطوط تولیدشان به طور موقت آسیب دیده است و به واسطه همین حملات بسیاری از واحدها و کارگاههای پاییندست این واحدهای بزرگ دچار آسیبهای اقتصادی و مسائلی شدهاند، اما در بسیاری از استانهای ما تولید همچنان پایدار و باثبات است و همه واحدها فعال هستند.
وی تاکید کرد: واحدهایی هم که به واسطه این بدخواهی و دشمنی دچار این اتفاقات شدهاند، یک موضوع موقتی است که از ظرفیت بیمه بیکاری و از ظرفیت مساعدتهای دولتی حتماً باید بهرهمند شوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور خاطرنشان کرد: در کارگروهی هم که با حضور هیئترئیسه کمیسیون صنایع با وزیر صنعت و معاونین ایشان برگزار شد، ما اشاره کردیم که حتماً باید مشوقهای خاص، چه به لحاظ مالیاتی، چه به لحاظ تسهیلاتی و سایر موضوعات، در اختیار واحدهای که مورد آسیب دشمن قرار گرفتهاند داده شود تا خدایی نکرده آسیبهای اینها از حالت موقت فراتر نرود و هر چه سریعتر انشاءالله واحدها فعال شوند.
وی در پاسخ به اینکه نگرانی که اکنون در بحث بیمههای بیکاری وجود دارد این است که با توجه به اینکه در شرایط جنگی هستیم، تعداد افراد در این زمینه افزایش پیدا کند، آیا منابع کافی برای پرداخت بیمه بیکاری وجود خواهد داشت، گفت: تمهیداتی در این خصوص پس از حملات به واحدهای صنعتی صورت گرفت.
پور دهقان با اشاره به اینکه صحبتهایی با دولت و مجلس بهخصوص از طریق کمیسیون صنایع مجلس با وزارت کار، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد انجام شد، گفت: بحثهایی که مطرح شد مبنی بر این بود که یک خط اعتباری جدید در اختیار وزارت کار، بیمه تأمین اجتماعی و سایر صندوقها قرار گیرد پیشبینی که ما داشتیم مبنی بر این بود که قرار است رشد درخواست بیمه بیکاری به طور موقت افزایش یابد و درخواست شد که این کار توسط دولت و از طریق این خط اعتباری جدید که به صندوقها تزریق میشود، مدیریت شود. به طور مشخص، این اقدام اکنون انجام شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
وی درباره اینکه در حملات دشمن صنایع بزرگ ما مانند فولاد و پتروشیمیها دچار آسیبهای جدی شدند چه زمانی به چرخه تولید کشور بازخواهند گشت، گفت: خسارات در واحدهای مختلف متفاوت است. برخی از واحدهای ما با توجه به ارزیابیهایی که در حال انجام است، بازه زمانی بازگشت میانمدتی دارند که البته به واسطه توانمندی تکنسینهای داخلی، انشاءالله به زودی راهاندازی میشوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: اما برخی از واحدها، واحدهایی هستند که خسارات جزئیتری دیدهاند و برخی از آنها راهاندازی شدهاند و برخی هم در کوتاهمدت راهاندازی خواهند شد اما برخی از واحدهای فولادی و پتروشیمی نیازمند زمان میانمدت هستند تا هم بخش نیروگاهی آنها که آسیب دیده و هم خط تولیدشان مجدداً به چرخه بازگردد.
وی تاکید کرد: عزیزان ما در این حوزه هم در حال انجام تلاشهای خود هستند؛ اعضای هیئتمدیره، مدیران عامل آنها، بهویژه مدیرعامل فولاد مبارکه و عزیزان ما در حوزه پتروشیمیها که آسیبهای جزئی دیدهاند، انشاءالله در میانمدت به زودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
پوردهقان با اشاره به اهمیت حفظ نیروی کار در شرایط خاص کشور گفت: در این مقطع، مهمترین سرمایه واحدهای تولیدی نه صرفاً تجهیزات و زیرساختها، بلکه نیروی انسانی متخصص و کارگران متعهد هستند که سالها برای تربیت و حفظ آنها هزینه شده است. اگر این نیروها بهدلیل مشکلات موقتی از چرخه تولید خارج شوند، بازگرداندن آنها به این چرخه، زمانبر و پرهزینه خواهد بود.
وی افزود: دولت باید با نگاه پیشگیرانه، مانع از گسترش موج تعدیل نیرو شود. استفاده از ابزارهایی مانند پرداخت بخشی از حقوق کارگران توسط دولت، ارائه بستههای حمایتی مستقیم به واحدهای تولیدی و همچنین تعویق در پرداخت حق بیمه و مالیات، به کارفرمایان کمک میکند تا در این شرایط دشوار، نیروی کار خود را حفظ کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بیمه بیکاری یک ظرفیت حمایتی مهم است، اما نباید به تنها راهکار تبدیل شود. هدف اصلی باید حفظ اشتغال موجود باشد، نه صرفاً جبران بیکاری پس از وقوع. از این رو، تقویت منابع مالی صندوقها و هدایت هدفمند تسهیلات به سمت واحدهای در معرض آسیب، ضروری است.
پوردهقان تأکید کرد: با همافزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی، میتوان این دوره را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت و زمینه بازگشت سریعتر واحدهای تولیدی به مدار فعالیت را فراهم کرد.